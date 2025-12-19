¿Pogacar en La Vuelta?: "No lo descartamos"

La Vuelta 2026 empieza a tomar forma después de que el pasado miércoles se presentara el recorrido oficial en una gala en Mónaco, ciudad desde donde partirá la ronda española el próximo verano. Desvelada la primera parte de la ecuación, falta ahora por conocer quienes serán los participantes. Sin duda, el más deseado es Tadej Pogacar, quien no se apunta a la batalla por el maillot rojo desde 2018, cuando apenas era un chico de 20 años. En esa edición, ya consiguió subir al podio.

El esloveno llega de firmar un intenso 2025, con una nueva victoria en el Tour de Francia además de imponerse en la Strade Bianche, el Tour de Flandes, la Flecha Valona, el Lieja-Bastoña-Lieja, la Critérium del Dauphiné, el Campeonato Mundial en Ruta, el Campeonato Europeo en Ruta y la Tres Valles Varesinos. Un palmarés al que podría añadir este año La Vuelta si finalmente decide participar, algo que no descartan en su entorno.

El mánager de Pogacar, el español Joxean Fernández ‘Matxín’, afirmó que la participación del campeón esloveno en La Vuelta 2026 es una opción. “Es una situación similar a la del año pasado. En el Tour se verá cómo está el corredor de cara a las carreras posteriores. La Vuelta no está descartada”, comentó. Cabe recordar que se esperaba a Pogacar en 2025 aunque el desgaste en el Tour de Francia le llevó a tomar la decisión de no competir en las carreteras españolas.

El mánager general del UAE analizó el recorrido de una edición que prevé “muy dura, pero compensada y equilibrada", aunque avanzó que "en la etapa final puede ocurrir de todo". "El que tenga un día un poco malo, tan solo un poco, puede perder ocho minutos fácil. El calor también será un factor, y ya vimos abandonos por golpes de calor en los últimos tiempos, así que esperamos que haya coherencia en función de las condiciones. Estoy seguro de que así será”, afirmó en unas declaraciones a 'AS'. Además, habrá otra etapa que considera que podría marcar el devenir de la carrera: “el tercero, llegando a Font Romeu, no es complicado, pero Andorra, aunque no termine en alto, sí”.

Con los brazos abiertos

Mientras que en el UAE dejan la puerta abierta a la participación de esloveno, la organización de La Vuelta lo espera con los brazos abiertos. "Ojalá, estamos deseando que venga a completar las tres grandes, estamos encantadísimos de que el pudiera venir. Salimos en Mónaco, él vive en Mónaco, tiene razones para unirse a nosotros y ojalá nos idiera esa alegría", afirmó el director de la ronda española, Javiér Guillén, en declaraciones a 'Eurosport'.

Aunque la presencia de Pogacar supondría un impulso para la carrera, Guillén matizó que "además de Tadej necesitamos a muchos otros. Estamos muy contento de que Primoz Roglic haya hecho de La Vuelta una prioridad para el 2026 y a partir de ahí, a tratar de convencerlos".

Respecto al recorrido presentado esta semana, el director afirmó que "estamos muy ilusionados, mirando al futuro. Hemos presentado un extraordinario recorrido, creo que nuestras 21 etapas son muy completas", explicó en declaraciones a 'Eurosport'.

"El nivel del pelotón es de alta calidad y como organizadores tenemos que adaptarnos", comentó Guillén, destacando el tramo de 'sterrato' que aparece en el recorrido de este año.