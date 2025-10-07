Pogacar, Vingegaard, Roglic y del Toro, cara a cara y sin gregarios en Andorra

El próximo domingo 19 de octubre Andorra será el epicentro del ciclismo mundial con la primera edición de la Andorra Cycling Masters, una cita que reunirá a cuatro de los mejores ciclistas del planeta en un formato nunca visto. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Primož Roglič e Isaac Del Toro se enfrentarán en un desafío inédito, sin pelotón, sin gregarios y sin guion preestablecido: solo ellos cuatro, cara a cara, en busca de la victoria.

El reto contará con dos pruebas diferenciadas. Primero, una cronoescalada de ocho kilómetros en el Coll de la Gallina. Después, una explosiva carrera urbana de unos 32 kilómetros, diseñada para ofrecer espectáculo en el corazón de Andorra la Vella y Escaldes-Engordany, con un recorrido circular que permitirá al público ver pasar a los campeones en numerosas ocasiones y que recorrerá las calles más céntricas y comerciales del Principado.

El cartel es de lujo

Tadej Pogacar, reciente campeón mundial en ruta y ganador del Tour por cuarta vez, buscará cerrar una temporada histórica en un escenario que lo enfrentará directamente con algunos de sus principales rivales: Jonas Vingegaard, bicampeón del Tour de Francia; Primoz Roglic, ganador de Giro y Vuelta; e Isaac Del Toro, la gran revelación del ciclismo internacional.

Además de la competición, la Andorra Cycling Masters servirá de marco para la grabación de un docushow internacional que mostrará al mundo no solo la intensidad de la carrera, sino también la faceta más humana de los ciclistas, nos enseñará todo lo que sucede detrás de las cámaras y consolidará el posicionamiento de Andorra como destino de referencia para los amantes del ciclismo. El documental se estrenará a nivel global a finales de año en plataformas de contenido bajo demanda.

La Andorra Cycling Masters reunirá a cuatro grandes figuras internacionales / Andorra Cycling Masters

El proyecto está ideado y organizado por Andorra Turisme, IPG Mediabrands Entertainment, y Wakai, productora responsable de algunos de los proyectos audiovisuales y deportivos más innovadores de los últimos años.

Con esta nueva propuesta, Andorra refuerza su posición como destino ciclista de primer nivel. El Principado, que ya acoge con regularidad etapas del Tour de Francia y de la Vuelta a España y cuenta con más de 120 ciclistas profesionales residentes, volverá a situarse en el centro de todas las miradas el 19 de octubre.