Pogacar ya ve en Seixas a un rival digno: "Realmente aguantó"

Tadej Pogacar no parece tener rival dentro del pelotón. El jefe de filas del UAE Team se estrenó por todo lo alto en su primera carrera del año, dejando para la galería su enésima exhibición para protagonizar una victoria incontestable en la Strade Bianche y apuntarse su cuarta victoria en el conocido popularmente como 'sexto Monumento'.

Siguiendo un modus operandi similar al de 2024, a Pogacar le bastó con un ataque lejano para dinamitar la carrera. A falta de 78 kilómetros para alcanzar la meta, el 'Pequeño Príncipe' arrancó el motor en el sector de sterrato de Sante Marie para dejar atrás al resto de aspirantes y dejar su victoria final vista para sentencia.

El único de los integrantes del grupo perseguidor que se atrevió a seguir el frenético ritmo de Pogacar fue Paul Seixas. El talento del Decathlon consiguió mantenerse a rueda del esloveno durante unos cuantos metros, aunque este le terminó soltando para lanzarse en solitario hacia la victoria.

Pogacar, durante su ataque a 78 kilómetros de meta en la Strade Bianche / Strade Bianche

Una vez terminada la carrera, Pogacar se refirió a este duelo con Seixas, reconociendo la labor del prometedor ciclista francés. "Realmente aguantó en las partes más empinadas del Monte Sante Marie. Pensé: 'Tengo que darlo todo hasta la cima, a ver si puede aguantar o si se derrumba', y finalmente se derrumbó. Después de eso, pensé que era suficiente y que Del Toro y Christen me ayudarían a mantenerme solo", valoró el esloveno.

Una victoria de equipo

A pesar de que Pogacar selló su cuarta victoria en la Strade Bianche con una exhibición individual, no quiso olvidar el papel de todos sus compañeros. “Siempre lo digo, pero chapeau para el equipo y mis compañeros hoy”, afirmó antes de dirigirse uno por uno a ellos.

Pogacar, ganador de la Strade Bianche 2026 / Strade Bianche

Todos hicieron un trabajo increíble. Novak desde el inicio, para controlar la fuga y colocarnos bien de cara a los sectores. Luego Grossschartner marcó un gran ritmo, también Florian. Fue un placer ver a todos los chicos del equipo rindiendo tan bien. También los jóvenes, Del Toro y Christen, qué trabajo el suyo. Fue un honor rematar con la victoria.”