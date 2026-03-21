CICLISMO
Pogacar 'revienta' la Milán-San Remo con un ataque en la Cipressa
El líder del UAE Team dejó atrás al pelotón en la Cipressa con un arranque en la Cipressa que solo Van der Poel y Pidcock pudieron seguir
Tadej Pogacar no ha venido a la Milán-San Remo a especular. El líder del UAE afrontaba el primer Monumento de la temporada ciclista con la voluntad de tachar de su lista de tareas pendientes una de las pocas victorias que hasta la fecha se le resisten, y así lo ha demostrado con su feroz ataque en la Cipressa.
Poco importó que Pogacar se fuese al suelo a escasos kilómetros de afrontar una de las ascensiones más icónicas de la 'Classicissima'. Como si nada hubiese sucedido, el esloveno pedaleó con ímpetu para cazar al pelotón a pie de puerto, dónde rápidamente se situó por detrás de Del Toro.
Una vez colocado, el 'Pequeño Príncipe' no esperó para lanzar su esperado ataque. Tal como sucedió en la edición anterior, Pogacar se desmarcó del pelotón en la Cipressa, con Mathieu van der Poel y Tom Pidcock como únicos corredores capaces de seguirle el ritmo.
Este ataque permite al grupo cabecero aventajar en 20 segundos al resto de aspirantes a la victoria antes de afrontar los decisivos kilómetros finales. Un año más, el 'Poggio' volverá a dictar sentencia.
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