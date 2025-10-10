Pogacar reta al mito de Coppi en las cuestas de Lombardía

La teoría habla de que cualquier comparación es odiosa, sobre todo cuando el personaje que se analiza es un ser diferente, incluso superior al resto de las figuras en la especialidad deportiva que practica. Y esta es la situación de Tadej Pogacar que ya empieza a ser habitual que acumule citas con la historia en cada carrera que disputa.

Ahora toca el caso del Giro de Lombardía de toda la vida pero que ahora se denomina oficialmente como Il Lombardia (por Eurosport), el último ‘monumento’ del año y donde prácticamente se da el cierre de la temporada, aunque queden carreras como la París-Tours, que se disputa el domingo. Se trata de un reto de 247 kilómetros con siete ascensiones donde Pogacar se presenta como único favorito a la victoria y donde buscará la proeza de lograr algo que nadie ha conseguido: cinco victorias consecutivas en la clásica de las hojas muertas.

Si gana igualará las cinco victorias del mito italiano Fausto Coppi, aunque a diferencia del astro piamontés lo hará de forma seguida. Coppi venció cuatro veces consecutivas entre 1946 y 1949, aunque el quinto triunfo no llegó hasta 1954.

El sistema de Pogacar es único y personal: ataca desde lejos con una aceleración potente, que sin ser un demarraje claro y puro ahoga a los demás. Quién lo sigue, muere en el intento, como le sucedió a Juan Ayuso en el Mundial o a Remco Evenepoel, el número dos, en el Campeonato de Europa, aunque después resucitó y acabó segundo, la misma posición del año pasado en Lombardía y que podría repetir este sábado, si Pogacar mantiene la hegemonía marca de la casa.

Renuncia del Israel

Pogacar, con Lombardía, clásica a la que ha renunciado el Israel Premier Tech, habrá disputado 17 carreras esta temporada desde que debutó con victoria (febrero) en el UAE Tour. Ha conseguido 10 triunfos, con el Tour al frente y ha sido segundo en tres carreras: París-Roubaix (donde se cayó), Amstel Gold Race y el Gran Premio de Montreal, porque dejó ganar a su compañero estadounidense Brandon McNulty. En una espléndida Milán-San Remo, la mejor edición en décadas, practicó la ofensiva desde lejos pero sólo pudo ser tercero por detrás de Mathieu van der Poel y Filippo Ganna, que lo aventajaron en el esprint.

Atacó prácticamente desde el infinito para vencer en la Strade Bianche, el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja. El ciclismo se compone de cinco ‘monumentos’, clásicas de un día con solera y personalidad: Milán-San Remo, Flandes, París-Roubaix, Lieja y ahora Lombardía. Sin contar la prueba del norte de Italia, Pogacar ha ganado o ha estado en el podio de las otras cuatro carreras.

Tadej Pogacar, camino de la victoria en Lombardía (2023). / IL LOMBARDIA

Tampoco hay que olvidar el triunfo en el Dauphiné, con exhibición desde el inicio y con el primer combate ganado ante Jonas Vingegaard. Se deben anotar igualmente las medallas de oro en el Mundial y en el Campeonato de Europa.

De hecho, sobran las palabras porque es suficiente con escribir las victorias de un ciclista incomparable, si acaso con Eddy Merckx, y que a los 27 años recién cumplidos ya es un mito en este deporte con el reto de cerrar el año profesional ganando en Lombardía como viene haciendo desde 2021. En cuanto a los españoles destaca la participación de los vascos Mikel Landa y Pello Bilbao.