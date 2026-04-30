Ciclismo
Pogacar repite victoria al esprint y mantiene el liderato del Tour de Romandía
Superó en la volata al francés Dorian Godon, de INEOS
EFE
El esloveno Tadej Pogacar (UAE) sumó este jueves su segunda victoria en la segunda etapa del Tour de Romandía, de 173,1 kilómetros entre las localidades suizas de Rue y Vucherens, imponiéndose en un trepidante esprint final y arrebatándole el triunfo al francés Dorian Godon (Ineos).
Pogacar volvió a dominar por segundo día consecutivo en otra exhibición, que concluyó con un emocionante y agónico esprint, entre un nutrido grupo de corredores, con el neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), subiendo al podio en tercera posición.
El esloveno paró el crono en 4:08:11 y aumentó la distancia en la general frente a sus inmediatos perseguidores, el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 17 segundos, y el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorious), a 26.
En un recorrido repleto de colinas y con tres ascensos a Vuillens, de tercera categoría (3,1 kilómetros al 5,4 %), Pogacar reservó fuerzas en las piernas para imponerse en los últimos metros e imponerse ante la amenaza de corredores como el propio Godon, el ecuatoriano Alveiro Cepeda o el colombiano Nairo Quintana, ambos de Movistar.
De esta forma, el campeón del mundo continúa con sus buenas sensaciones en Suiza, donde ayer inauguró su casillero de victorias en el Tour de Romandía, y hoy lo amplía en un impoluto dos de dos esta temporada.
Por su parte, el español Carlos Rodríguez (Ineos) escala un puesto en la general y es séptimo a 51 segundos del maillot amarillo.
La carrera continuará este viernes con la tercera etapa, de 176.6 kilómetros, con salida y llegada en Orbe. El punto fuerte estará nen el ascenso al Col Mollendruz, con casi 9 kilómetros al 6% de desnivel, localizada a 32 kilómetros de la llegada a meta.
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