Pogacar, tras rematar su quinto Tour: "Tenía buenas piernas y hay pocos corredores que me puedan seguir"

Hace tiempo que entró en los libros de la historia del ciclismo, pero no se cansa de escribir una página detrás de otra. Tadej Pogacar, en el legendario Alpe d'Huez, emblema del ciclismo francés y mundial, confirmó su quinto Tour de Francia tras dominar, por tercer año consecutivo, la carrera más importante del planeta. 'El Caníbal', consciente de la importancia del triunfo, manifestó que "es muy especial ganar aquí".

"El ambiente ha sido una locura toda la subida. Gracias a todo el equipo he podido rematar el trabajo, esta victoria va para ellos", expresó el esloveno, que se ha dejado llevar en la celebración, aunque dijo que "siempre celebro igual".

Premio al trabajo del equipo

Pogacar siempre da el estacazo final, pero previamente hay un trabajo muy importante de sus compañeros, que van allanando el terreno para su líder. Tras unos días muy complicados con problemas de salud, el UAE ha resurgido de sus cenizas. "Cuando he oído que algunos compañeros se han ido quedando, Felix (Großschartner) ha puesto muy buen ritmo y hemos ido a tope porque la fuga iba tan fuerte que tenía buenas piernas y hay pocos corredores que me puedan seguir", ha explicado.

A continuación, un resucitado Adam Yates le ha echado una mano a media subida: "He encontrado a Adam (Yates) en el camino, me he alegrado de verle de vuelta después de lo que ha sufrido y me ha venido bien correr detrás de él unos metros".

En el tramo final, se ha llevado con él a Richard Carapaz y Lenny Martínez, que han aguantado a rueda hasta el cambio de ritmo definitivo a poco menos de un kilómetro de meta. "Al final me he peleado contra dos corredores muy buenos y ellos dos entre ellos y eso me ha ayudado", ha relatado el bicampeón del mundo.

Un final plácido pero con retos

Para Pogacar, los dos días restantes de Tour serán tranquilos en cuanto a tener el objetivo cumplido. No obstante, la etapa reina es este sábado y no parece que vaya a quedarse escondido. "Mañana es la etapa reina de este Tour y espero que en París sea un día bonito. Mañana es el día más duro del Tour", señaló 'Pogi'.

Asimismo, no quiso desvelar cuál va a ser su estrategia: "Hoy hemos ganado y mañana ya veremos. Seguiremos nuestro ritmo, nuestro plan. No nos preocupa nada ni nadie más. Haremos como cada día, trabajaremos como equipo".

Con el trabajo hecho, Pogacar no pierde de vista a su compañero Isaac del Toro. "Hoy ha sido mi día para tener esta oportunidad, pero mañana estaremos pendientes de Isaac y de su maillot de mejor joven y el podio", finalizó.

El orgullo de Matxín: "Un Dream Team"

Uno de los directores del UAE Team Emirates - XRG, Joxean Fernández 'Matxín', ha calificado la victoria de su pupilo como "un sueño hecho realidad y vestido de amarillo".

Además, se ha mostrado muy orgulloso y emocionado con el trabajo de sus corredores. "Hemos luchado, se nos ha complicado con corredores enfermos, pero con el carácter intacto. Tácticamente nos ha salido bien, aunque era difícil con corredores que no estaban bien. Un dream team. Emocionado porque estoy muy orgulloso de la actitud y el compromiso de los chicos", ha manifestado el director vasco.

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Por último, ha dejado claro que "cuando dan el máximo, no se les puede recriminar nada, al contrario". "Un orgullo, satisfacción, tremendamente agradecido por la actitud y la voluntad de conseguir la victoria", ha zanjado.