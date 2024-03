Pogacar: "Quiero ser el mejor de la historia"

Tadej Pogacar no tiene techo. El ciclista esloveno, de solo 25 años, tiene a sus espaldas un palmarés envidiable. Sus condiciones le convierten en un corredor prácticamente único en la historia, siendo capaz de ganar grandes vueltas como el Tour de Francia, vueltas de una semana como la Paris-Niza o carreras de un día tanto de pavés, como el Tour de Frandes, como clásicas de lar ardenas como la Flecha Valona o la Lieja-Bastoña-Lieja.

Uno de los monumentos que faltan en su palmarés es la Milán-San Remo, en la que volverá a participar el próximo domingo y donde el año pasado terminó 4º. Antes de este nuevo reto, Pogacar se ha sincerado sobre sus objetivos futuros en una entrevista con L'Equipe.

"La ruta de la Milán-San Remo no me conviene mucho. También hay que tener un poco de suerte, todo tiene que ser casi perfecto si quiero soñar con ganarla algún día", afirma el esloveno. "Atacaré en el Poggio, creo. No tengo otra opción, tengo que llegar solo a la meta", explica el ciclista sobre su estrategia en carrera.

Primero el Tour y luego todo lo demás

"He llegado a un punto en el que aspiro a ser el mejor. Quiero ser el mejor de la historia", declara Pogacar convencido. "Primero tengo que terminar con mis propios objetivos, aquellos retos que ahora me resultan más 'aceptables' y luego puedo intentar explorar, experimentar con adoquines o clásicas que no me sientan tan bien".

¿Y cuáles son esos desafíos más 'aceptables'? "Un tercer Tour de Francia, tener así tres Tours, San Remo, el Mundial y los Juegos Olímpicos. Quiero recuperar el Tour de Francia, pero una vez tenga tres Tours, todo lo demas será más importante", concluye Pogacar.