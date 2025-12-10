Pogacar prueba el recorrido de la París-Roubaix

Tadej Pogacar no entiende de descanso. El esloveno ya prepara la próxima temporada en 2026 con el objetivo conquistar París-Roubaix, uno de los dos monumentos que todavía no ha conquistado durante su carrera. Es por eso que el esloveno se ha dejado ver por algunos tramos del Carrefour de l'Arbre, acompañado Nils Politt y Tim Wellens.

El ganador de cuatro Tour de Francia estuvo analizando diferentes tramos decisivos de la París-Roubaix para tener el mejor rendimiento posible cuando regrese para competir. En esta edición pasada, Pogacar no fue capaz de superar a Mathieu van der Poel, que acabó siendo el vencedor. El esloveno sufrió una caída a 37 kilómetros de la meta que le impidió el triunfo.

Tadej Pogacar, durante una visita en Abu DHabi / @TeamEmiratesUAE

“Creo que disfrutó de la experiencia del año pasado, pero por otro lado, no le gusta perder y no está acostumbrado. Sabemos que tiene las piernas para ganar y Van der Poel tendrá que dar todo para ganarle”, comentó el director de la carrera, Thierry Gouvenou, que mostró su ilusión tras prácticamente saber a ciencia cierta que Pogacar incluirá al París-Roubaix en el calendario.

Un ciudadano local 'pilló' a Pogacar

"Vivo cerca, en Sainghin-en-Mélantois, y voy mucho en bicicleta. Al llegar al Carrefour de l’Arbre, vi coches de los Emiratos Árabes Unidos a lo lejos y, al acercarme, reconocí el maillot de campeón belga de Tim Wellens. Entonces vi la bicicleta arcoíris y me di cuenta de que era Pogacar. Les oí hablar. Volvían hacia Cysoing para tomar los adoquines de Bourghelles y regresar por L'Arbre. En pleno invierno, es bastante arriesgado. Ha llovido mucho últimamente. Los adoquines están mojados y hay tramos embarrados", comentó un ciudadano local que cazó a Pogacar y lo filtró al medio francés 'Le Voix du Nord'.

Nadie duda de que Pogacar es el mejor ciclista de la actualidad. Hace unos días, recibió por tercera vez el Vélo d'Or, que le acredita como el mejor ciclista del año, tas obtener este galardón en 2021 y 2024. Su rendimiento en el año 2025 fue espectacular, con un total de veinte victorias, entre las que destacan tres Monumentos, su cuarto Tour y su segundo Mundial de fondo.