¿Cuándo corre Pogacar su próxima carrera?

Tadej Pogacar está completando la que posiblemente sea la mejor temporada de su exitosa carrera. Después de conquistar el Tour de Francia 2026, el 'Pequeño Príncipe' se prepara para tomarse un merecido descanso en las próximas semanas antes de decidir que rumbo toma su calendario particular de cara a los últimos meses de competición.

La consecución del último Tour, con el que entra en el selecto club de pentacampeones formado por Miguel Induráin, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Jacques Anquetil, Pogacar certifica su gran estado de forma. La suficiencia con la que ha dominado la ronda gala y los escasos signos de fatiga que ha mostrado podrían precipitar su regreso a la Vuelta a España después de 7 años, aunque su presencia todavía no está certificada.

Ante las dudas de su participación en la Vuelta a España o en las clásicas canadienses previas al Mundial de este año, la única certeza es que Pogacar volverá a correr el próximo viernes en el Pogi Challenge, festival ciclista benéfico creado por el propio esloveno con el ánimo de recaudar fondos para su fundación contra el cáncer infantil. El evento se extiende a lo largo de tres días, con el Critérium Tadej Pogacar como pistoletazo de salida y la S Klanca v Klanc como broche.

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Tadej Pogacar, en París, en la salida de la última etapa del Tour. / ASO / THOMAS MAHEUX

El calendario confirmado de Pogacar para 2026

Próximas carreras Pogi Challenge: Del 31 de julio al 2 de agosto Carreras completadas Strade Bianche: Ganador

Milán-San Remo: Ganador

Tour de Flandes: Ganador

París-Roubaix: Segundo

Lieja-Bastoña-Lieja: Ganador

Tour de Romandía: Ganador (4 victorias de etapa)

Tour de Suiza: Ganador (3 victorias de etapa)

Tour de Francia: Ganador (4 victorias de etapa)

¿Cuándo empieza el Pogi Challenge 2026?

La presente edición del Pogi Challenge se disputará del viernes 31 de juloo al domingo 2 de agosto entre Komenda, la localidad natal del cinco veces campeón del Tour de Francia, y los Alpes eslovenos.