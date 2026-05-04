¿Cuándo corre Pogacar su próxima carrera? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Tadej Pogacar se prepara para volver a salir a escena por séptima vez en la presente temporada. Después de completar una primavera excepcional con la disputa de la Strade Bianche y los cuatro primeros Monumentos, el 'Pequeño Príncipe' dará continuidad a su preparación en las carreras por etapas con el Tour de Francia en el horizonte.

La primera parte del calendario particular de Pogacar estaba confeccionada por y para las clásicas, pero el jefe de filas del UAE Team no desentonó en absoluto en su estreno en carreras por etapas. Después de pasar el rodillo en el Tour de Romandía, dónde se apuntó cuatro victorias en las seis etapas disputadas, Pogacar se prepara para hacer lo propio en el Tour de Suiza.

Siguiendo el ejemplo de Romandía, Pogacar se estrena en el Tour de Suiza con el firme objetivo de apuntarse una de las pocas carreras por etapas del WorldTour que todavía no figuran en su palmarés. Como de costumbre, el esloveno parte como gran favorito para obtener la victoria final, aunque Remco Evenepoel se postula como un firme candidato a privarle de la gloria. Más allá del líder del Red Bull-BORA, corredores como Matteo Jorgenson o Lenny Martínez prometen dar guerra.

Pogacar bebe de su taza en el bus del equipo UAE en Romandía. / UAE EMIRATES TEAM

El calendario confirmado de Pogacar para 2026

Próximas carreras Tour de Suiza: 17-21 de junio

Tour de Francia: 4-26 de julio Carreras completadas Strade Bianche: Ganador

Milán-San Remo: Ganador

Tour de Flandes: Ganador

París-Roubaix: Segundo

Lieja-Bastoña-Lieja: Ganador

Tour de Romandía: Ganador (4 victorias de etapa)

¿Cuándo es el Tour de Suiza 2026?

La presente edición del Tour de Romandía se disputará del miércoles 17 al domingo 21 de junio y abarcará un total de 634,4 kilómetros con inicio en la localidad italiana de Sondrio y final en Villars-sur-Ollon.

¿Dónde ver el Tour de Suiza 2026 por TV y online?

En España, el Tour de Suiza 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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