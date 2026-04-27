¿Cuándo corre Pogacar su próxima carrera? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Tadej Pogacar se prepara para volver a salir a escena por sexta vez en la presente temporada. Después de completar una primavera excepcional con la disputa de la Strade Bianche y los cuatro primeros Monumentos, el 'Pequeño Príncipe' se estrenará en su primera carrera por etapas de la presente temporada.

La primera parte del calendario particular de Pogacar estaba confeccionada por y para las clásicas, pero ahora llega el momento de pasar a rodar en carreras por etapas con la vista puesta en el Tour de Francia. Antes de intentar conquistar su quinta 'Grande Boucle', el jefe de filas del UAE Team disputará dos carreras de una semana, siendo la primera de ellas el Tour de Romandía.

Pogacar, que este año se estrena en la ronda suiza, afronta la presente edición del Tour de Romandía con la firme intención de conquistar una de las pocas carreras de una semana que no figuran en su palmarés. El esloveno, como de costumbre, es el gran favorito a obtener la victoria final, aunque contará con la oposición de los Red-Bull Lipowitz y Roglic, de Oscar Onley y de Lenny Martínez.

Pogacar, tras la anterior edición de la Lieja-Bastoña-Lieja / Lieja-Bastoña-Lieja

El calendario confirmado de Pogacar para 2026

Próximas carreras Tour de Romandía: 28 de abril - 3 de mayo

Tour de Suiza: 17-21 de junio

Tour de Francia: 4-26 de julio Carreras completadas Strade Bianche: Ganador

Milán-San Remo: Ganador

Tour de Flandes: Ganador

París-Roubaix: Segundo

¿Cuándo es el Tour de Romandía 2026?

La presente edición del Tour de Romandía se disputará del martes 28 de abril al domingo 3 de mayo y abarcará un total de 853,8 kilómetros con inicio en Villars-sur-Glâne y final en Leysin.

¿Dónde ver el Tour de Romandía 2026 por TV y online?

En España, el Tour de Romandía 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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