¿Cuándo corre Pogacar su próxima carrera? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Tadej Pogacar ya piensa en afrontar la octava cita de su calendario particular. Terminada ya su preparación en las carreras por etapas, el 'Pequeño Príncipe' se prepara para afrontar el mayor desafío de la presente temporada, en el que como de costumbre vuelve a figurar como principal rival a batir.

La victoria por aplastamiento en el Tour de Suiza, carrera en la que Pogacar ya había dejado su victoria final vista para sentencia en la jornada inaugural, reafirma el gran estado en el que se encuentra el esloveno. Las exhibiciones en Suiza y Romandía, sumadas a todas las gestas en las clásicas de primavera con la única excepción de la esquiva París-Roubaix, permiten al jefe de filas del UAE Team llegar a su próxima cita en un estado de forma temible.

Una vez tachadas de la lista Romandía y Suiza, dos de las pocas carreras por etapas del WorldTour que todavía no figuraban en su palmarés, Pogacar ya prepara el asalto al Tour de Francia. La 'Grande Boucle', que esta edición partirá desde Barcelona, podría terminar de encumbrar al 'Pequeño Príncipe' como rey del ciclismo si consigue apuntarse la que sería su quinta victoria, aunque Vingeggard, Seixas y Evenepoel no le pondrán las cosas fáciles.

Pogacar mete miedo a sus rivales antes del Tour de Francia / EFE

El calendario confirmado de Pogacar para 2026

Próximas carreras Tour de Francia: 4-26 de julio Carreras completadas Strade Bianche: Ganador

Milán-San Remo: Ganador

Tour de Flandes: Ganador

París-Roubaix: Segundo

Lieja-Bastoña-Lieja: Ganador

Tour de Romandía: Ganador (4 victorias de etapa)

Tour de Suiza: Ganador (3 victorias de etapa)

¿Cuándo empieza el Tour de Francia 2026?

La presente edición del Tour de Francia se disputará del sábado 4 al domingo 26 de julio y abarcará un total de 3.388 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas, con inicio en Barcelona y final en los Campos Elíseos de París.

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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