¿Cuándo corre Pogacar su próxima carrera? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Tadej Pogacar ya se prepara para volver a salir a escena por tercera vez en la presente temporada piensa en su siguiente desafío de la presente temporada. Después de ganarle la partida a Tom Pidcock en la Milán-San Remo, el 'Pequeño Príncipe' se prepara para su próximo desafío de un calendario inicial confeccionado por y para los Monumentos.

La primera victoria de Pogacar en la 'Classicissima' permite al esloveno quitarse lastre de cara a los desafíos venideros, ya que supone tachar una de sus grandes asignaturas pendientes. Conquistado el primer Monumento de la temporada, llega el momento de defender su condición de campeón en el Tour de Flandes.

Pogacar afronta la presente edición del Tour de Flandes con la ambición de celebrar su tercer triunfo y seguir acercándose a Eddy Merckx en el palmarés de Monumentos. La gran oposición del jefe de filas del UAE Tour volverá a ser un Mathieu van der Poel que llegará rodado en carreteras belgas tras su participación en la E3 Saxo Classic y en A través de Flandes.

Pogacar celebra su victoria en el Tour de Flandes 2025 / AP

El calendario confirmado de Pogacar para 2026

Tour de Flandes: 5 de abril

París-Roubaix: 12 de abril

Lieja-Bastoña-Lieja: 26 de abril

Tour de Romandía: 28 de abril - 3 de mayo

Tour de Suiza: 17-21 de junio

Tour de Francia: 4-26 de julio

¿Cuándo es el Tour de Flandes 2026?

La presente edición del Tour de Flandes se disputará el próximo domingo 5 de abril a lo largo de un recorrido de 278,5 kilómetros con inicio en Amberes y final en Oudenaarde.

¿Dónde ver el Tour de Flandes 2026 por TV y online?

En España, el Tour de Flandes 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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