¿Cuándo corre Pogacar su próxima carrera? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Tadej Pogacar ya se prepara para volver a salir a escena por cuarta vez en la presente temporada. Después de firmar su enésima exhibición en el Tour de Flandes, el 'Pequeño Príncipe' se prepara para su próximo desafío de un calendario inicial confeccionado por y para los Monumentos.

La tercera victoria de Pogacar en 'De Ronde', sumada a las cosechadas previamente en la Strade Bianche y la Milán-San Remo, le permite afrontar con confianza uno de los objetivos prioritarios de la temporada. Con tres victorias en las tres carreras disputadas hasta la fecha, el esloveno prepara el asalto a la París-Roubaix, reina entre todos los Monumentos.

Pogacar afronta la presente edición de la París Roubaix con la ambición de tachar una de sus pocas asignaturas pendientes y seguir acercándose a Eddy Merckx en el palmarés de Monumentos. La gran oposición del jefe de filas del UAE Tour volverá a ser un Mathieu van der Poel que ha reinado en tres ediciones del 'Infierno del Norte' y ya le ganó la partida en la edición anterior.

Pogacar con Van der Poel, camino del velódromo de Roubaix. / ASO / PAULINE BALLET

El calendario confirmado de Pogacar para 2026

París-Roubaix: 12 de abril

Lieja-Bastoña-Lieja: 26 de abril

Tour de Romandía: 28 de abril - 3 de mayo

Tour de Suiza: 17-21 de junio

Tour de Francia: 4-26 de julio

¿Cuándo es la París-Roubaix 2026?

La presente edición de la París-Roubaix se disputará el próximo domingo 12 de abril a lo largo de un recorrido de 258,3 kilómetros con inicio en Compiègne y final en el velódromo de Roubaix.

¿Dónde ver la París-Roubaix 2026 por TV y online?

En España, la París-Roubaix 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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