¿Cuándo corre Pogacar su próxima carrera? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Tadej Pogacar ya piensa en su siguiente desafío de la presente temporada. Después de su esperada exhibición en la Strade Bianche ante la única oposición de Paul Seixas, el 'Pequeño Príncipe' se prepara para salir a escena en una de las pocas carreras que hasta la fecha se le resisten.

La imponente victoria de Pogacar en la Strade Bianche sirvió como primer campo de pruebas antes de afrontar uno de sus principales objetivos del año: la conquista de la Milán-San Remo. Como es habitual, el primer 'Monumento' de la temporada ciclista contará con un elenco excepcional, en el que destaca la presencia del vigente campeón Mathieu van der Poel.

Pogacar afronta la presente edición de la Milán-San Remo con la ambición de conquistar la 'Classicissima' por primera vez. En la edición anterior, el jefe de filas del UAE Team terminó en el tercer cajón del podio después de ser superado por Mathieu van der Poel y Filippo Ganna en el sprint final.

Van der Poel se impone a Ganna y Pogacar en la meta de San Remo. / GIRO DE ITALIA

El calendario confirmado de Pogacar para 2026

Milán-San Remo: 21 de marzo

Tour de Flandes: 5 de abril

París-Roubaix: 12 de abril

Lieja-Bastoña-Lieja: 26 de abril

Tour de Romandía: 28 de abril - 3 de mayo

Tour de Suiza: 17-21 de junio

Tour de Francia: 4-26 de julio

¿Cuándo es la Milán - San Remo 2026?

La presente edición de la Milán-San Remo se disputará el próximo sábado 21 de marzo a lo largo de un recorrido de 298 kilómetros con inicio en Pavía y final en San Remo.

¿Dónde ver la Milán-San Remo 2026 por TV y online?

En España, la Milán-San Remo 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de la Milán-San Remo 2026 con nuestra narración en directo, además de las clasificaciones y los momentos más destacados de la carrera.