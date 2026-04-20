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CICLISMO

¿Cuándo corre Pogacar su próxima carrera? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Después de quedarse a las puertas de la gloria en la París-Roubaix, el líder del UAE Tour se prepara para salir a escena por quinta vez en 2026

Pogacar, preparado para salir a escena en el cuarto Monumento de la temporada

Pogacar, preparado para salir a escena en el cuarto Monumento de la temporada / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Tadej Pogacar ya se prepara para volver a salir a escena por quinta vez en la presente temporada. Después de quedarse a las puertas de la gloria en la París-Roubaix, el 'Pequeño Príncipe' se prepara para su próximo desafío de un calendario confeccionado por y para los Monumentos.

La derrota ante Van Aert en el 'sprint' final del velódromo de Roubaix supuso un duro golpe para Pogacar, aunque no empaña un ápice su gran inicio de temporada. La medalla de plata en el 'Infierno del Norte', sumada a los triunfos Strade Bianche, Milán-San Remo y el Tour de Flandes, indican un estado de forma solo al alcance de los elegidos que intentará aprovechar para conquistar su siguiente desafío: la Lieja-Bastoña-Lieja.

Pogacar afronta la presente edición del Monumento de las Ardenas con la ambición de celebrar su cuarta victoria y seguir acercándose a Eddy Merckx en el palmarés de Monumentos. La gran oposición del jefe de filas del UAE Tour será Remco Evenepoel, dos veces ganador en Lieja, auque no hay que menospreciar las opciones del prometedor Paul Seixas.

Pogacar celebra su victoria en la Lieja-Bastoña-Lieja 2025, donde firmó un récord histórico con seis podios consecutivos en Monumentos

Pogacar celebra su victoria en la Lieja-Bastoña-Lieja 2025, donde firmó un récord histórico con seis podios consecutivos en Monumentos / AP

El calendario confirmado de Pogacar para 2026

Próximas carreras

  • Lieja-Bastoña-Lieja: 26 de abril
  • Tour de Romandía: 28 de abril - 3 de mayo
  • Tour de Suiza: 17-21 de junio
  • Tour de Francia: 4-26 de julio

Carreras completadas

  • Strade Bianche: Ganador
  • Milán-San Remo: Ganador
  • Tour de Flandes: Ganador
  • París-Roubaix: Segundo

¿Cuándo es la Lieja-Bastoña-Lieja 2026?

La presente edición de la Lieja-Bastoña-Lieja se disputará el próximo domingo 26 de abril a lo largo de un recorrido de 259,5 kilómetros con inicio y final en Lieja.

¿Dónde ver la Lieja-Bastoña-Lieja 2026 por TV y online?

En España, la Lieja-Bastoña-Lieja 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

Noticias relacionadas

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026 con nuestra narración en directo, además de las clasificaciones y los momentos más destacados de la carrera.

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