¿Cuándo corre Pogacar su próxima carrera? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Tadej Pogacar ya está preparado para salir a escena por primera vez en la presente temporada. Después de completar un último año de ensueño, el 'Pequeño Príncipe' afronta el 2026 con la ambición de seguir pulverizando registros y tachar de su lista de tareas pendientes las pocas carreras que hasta la fecha se le resisten.

Si bien es cierto que la temporada ciclista ya ha echado a andar, la primera semana de marzo marcará el inicio de las primeras grandes citas. Una de ellas será la Strade Bianche, escenario escogido por Tadej Pogacar como primera cita de su calendario particular. El esloveno contará con un escolta de lujo como Isaac del Toro para hacer frente a grandes figuras de la talla de Pidcock, Van Aert, Jorgenson, Ben Healy, Pello Bilbao o Paul Seixas.

Pogacar afronta la presente edición de la Strade Bianche con la ambición de convertirse en el máximo ganador histórico de la clásica. En la edición anterior, el jefe de filas del UAE Team protagonizó una hazaña sin precedentes al reponerse de una caída a 50 kilómetros de meta para imponerse ante un Pidcock que, lejos de aprovechar la oportunidad, decidió esperar a su rival.

Pogacar, en su llegada a meta en la pasada edición de la Strade Bianche / Alen Milavec

El calendario confirmado de Pogacar para 2026

Strade Bianche: 7 de marzo

Milán-San Remo: 21 de marzo

Tour de Flandes: 5 de abril

París-Roubaix: 12 de abril

Lieja-Bastoña-Lieja: 26 de abril

Tour de Romandía: 28 de abril - 3 de mayo

Tour de Suiza: 17-21 de junio

Tour de Francia: 4-26 de julio

¿Cuándo es la Strade Bianche 2026?

La presente edición de la Strade Bianche se disputará el próximo sábado 7 de marzo a lo largo de un recorrido de 201 kilómetros con inicio y final en Siena.

¿Dónde ver la Strade Bianche 2026 por TV y online?

En España, la Strade Bianche 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva de la carrera correrá al cargo de Eurosport 2, que conectará a partir de las 14:20 horas (CET).

