Pogacar, optimista de cara al Tour: "Nunca me había sentido tan bien sobre la bici"

Cada vez queda menos para que el Tour de Francia 2024 dé el pistoletazo de salida. La 111ª edición de la gran carrera de la temporada promete ser de altos vuelos con un gran cartel en sus filas. Uno de los protagonistas de la edición será, como no podía ser de otra manera, Tadej Pogacar. El esloveno es el gran favorito del Tour y llega a la prestigiosa carrera tras conquistar el Giro de Italia.

En una entrevista realizada por su equipo (UAE Team Emirates), el ciclista se ha mostrado muy optimista de cara al Tour. Pese a la importancia de lo que está por llegar, sigue teniendo muy presente su victoria en el Giro: "Ganar el Giro de Italia fue una experiencia increíble, una que siempre recordaré. Significó mucho para mí porque era mi primera vez en el Giro. Ganar como lo hicimos fue una de mis mayores victorias hasta ahora."

Sobre su estado de forma, Pogacar no se corta y reconoce que está en el mejor momento que recuerda: "Tengo muchas ganas de que comience el Tour, creo que será un comienzo especial para mí porque gané el Giro y el Tour comienza en Italia, ¡así que creo que será increíble! Parece que he dado un paso adelante desde el Giro y mi forma es incluso mejor de lo que esperaba. He entrenado bien, he probado un poco mis piernas y, para ser honesto, nunca me había sentido tan bien sobre la bicicleta", explica el esloveno.

"Será un Tour muy competitivo"

Enfrente tendrá una larga lista de competidores. El cartel del Tour es inmejorable y tendrá una competencia feroz. Los grandes favoritos, conjuntamente con el propio Pogacar, son Primoz Roglic, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel. El estandarte de UAE Team Emirates analiza a sus rivales: "Creo que Vingegaard estará preparado y si es fuerte mentalmente y se ha recuperado bien, entonces, por supuesto, creo que deberíamos estar preparados para verlo en su mejor momento. Vimos como Evenepoel y Roglic estaban en muy buena forma en el Dauphine, tal vez con Remco era demasiado pronto para volar al 100%, pero Primoz estaba en muy buena forma. Creo que todos van a estar a un nivel máximo en el Tour. Creo que será un Tour muy competitivo, pero nunca sabes cómo rendirán tus oponentes."

"¿Competir la Vuelta? No está en mente..."

El calendario es apretado, pero Pogacar ha demostrado a lo largo de su carrera que no tiene reto que se le quede corto. Preguntado por si tiene en mente competir en la Vuelta, el esloveno se muestra escéptico: "Os puedo asegurar que el competir el Giro-Tour-Vuelta no está en mente este año. Ganar la Vuelta es un gran objetivo para mí, pero hacerlo en el mismo año quizás sea una locura. También es un año olímpico y también se celebran los Campeonatos del Mundo. Aunque ya veremos...", concluye el de Komenda.