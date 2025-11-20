Pogacar, motivado: "No quiero terminar mi carrera sin haber intentado todo"

El esloveno Tadej Pogacar fue uno de los protagonistas de la final de los UCI Cycling Esports World Championships 2025 que se disputaron hace unos días en Abu Dhabi con la presencia de 44 jugadores de 16 países. Organizado por MyWhoosh, los participantes compitieron de forma presencial en un mundo virtual creado especialmente para la cita con tres etapas diferenciadas: montaña, por puntos y en circuito.

El ciclista del UAE fue uno de los ciclistas profesionales junto a Peter Sagan que participaron en el evento junto a verdaderos especialistas. Para el esloveno, el gran campeón de la temporada, fue una experiencia enriquecedora en su búsqueda de nuevos retos, tal y como explicó en una entrevista a 'Marca' durante el evento. "Es algo más o menos nuevo, pero muy bueno, porque es una nueva disciplina para la gente que no puede salir a la carretera y competir allí, para quienes no tienen oportunidades para esto", explicó el campeón del Tour 2025.

En la entrevista Pogacar habló también de su 2025, su mejor año como profesional hasta el momento con la consecución de su cuarto Tour de Francia, el título Mundial en ruta además de convertirse en el primer ciclista de la historia en hacer podio en los cinco Monumentos de una misma temporada. Más que exigente, el esloveno no considera que haya llegado al máximo y calificó su temporada con "un 9" porque "siempre hay espacio para mejorar en cada aspecto de tu vida".

En un curso prácticamente perfecto, Pogacar es incapaz de quedarse con un solo recuerdo ya que "fueron muchos momentos hermosos". "Hubo un montón de victorias con diferentes compañeros, en distintos equipos, con la selección, en Mundiales o Europeos, en el Tour de Francia, en todos los Monumentos en los que participé", explica en la entrevista.

Dispuesto a asumir nuevos retos

Pese a todo lo que ha conseguido ya, Pogacar quiere seguir marcándose retos, aunque su calendario siempre esté marcado por el Tour de Francia "mi gran objetivo y el del equipo". "Me gusta probar cosas nuevas y, en los próximos años, no quiero terminar mi carrera sin haber intentado todo lo demás. Quiero probar muchas cosas nuevas", afirmó.

Entre los títulos que le faltan se encuentra la victoria en LaVuelta, un éxito que sí ha conseguido Jonas Vingegaard, aunque no haber conquistado la ronda española es algo que "no me obsesiona". "Quiero ir a La Vuelta, quiero competir y, por supuesto, quiero ganar también. Pero si terminara mi carrera hoy, estaría bastante contento", dijo.

También fue cuestionado soubre su rivalidad con el danés Jons Vingegaard, un duelo que motiva al esloveno a mejorar. "En los últimos cuatro años, Jonas me ha empujado a otro nivel en el Tour. Es necesario tenerlo allí cada año", afirmó.

"Siempre digo que todos los ciclistas o cualquier otro deporte: todos quieren enfrentarse a los mejores rivales posibles. Quiero ver a todos los competidores en su mejor forma en el Tour de Francia o en cualquier otra carrera. Si algunos se pierden la carrera o tienen mala suerte, no es la misma atmósfera y no se siente igual. Además, nos motivamos mutuamente cada año", explicó al respecto el corredor esloveno.