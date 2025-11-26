Pogacar lidera la iniciativa 'Gran Canaria 365' antes de disputar el Gran Fondo Pico de las Nieves

Esta semana, los focos del mundo del ciclismo se posan sobre Gran Canaria. Una veintena de ciclistas del pelotón internacional, entre los que destaca el cuatro veces campeón del Tour de Francia Tadej Pogacar, se han dado cita en la isla con motivo de la 'Gran Canaria 365', iniciativa que persigue proyectar la imagen de las Islas Canarias como destino ciclista de referencia.

"La presencia de Pogacar y de ciclistas del más alto nivel en la isla abre una gran ventana para que el mundo vuelva a comprobar que Gran Canaria reúne las condiciones idóneas para la práctica deportiva a lo largo de todo el año por su clima, sus infraestructuras y su conectividad, todo ello en el contexto de un modelo insular de desarrollo sostenible, la apuesta por la diversificación y la convicción de la capacidad de transformación social de los valores deportivos”, destacó Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria

El pasado martes 25 de noviembre, el Faro de Maspalomas fue el punto de partida de la iniciativa, llevando a las figuras del pelotón a través de algunos de los tramos más exigentes de la isla. Los Cercados de Espino, Soria y Barranquillo Andrés, escenarios que en palabras de la organización "combinan dureza, belleza natural y unas condiciones privilegiadas para el entrenamiento de élite", pusieron a prueba las piernas de Pogacar, Ciccone, Tiberi y compañía.

Pogacar, durante la 'Gran Cranaria 365' / DG Eventos

Estos primeros enclaves suponen solo un pequeño porcentaje del recorrido que el pelotón recorrerá a lo largo de la semana. El colofón final llegará el próximo domingo 30 de noviembre con la disputa de la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves, prueba en la que Tadej Pogacar confirmó su presencia a finales de julio.

Gran Canaria 365 nace con un objetivo claro: consolidar a Gran Canaria como destino de referencia internacional para la práctica del ciclismo los 365 días del año. Prueba de la ambición de este proyecto es la participación de una estrella de la talla de Tadej Pogacar como embajador y el elenco de figuras que han acudido a la llamada de los organizadores.