Pogacar iguala a De Vlaeminck en el palmarés de Monumentos y ya amenaza el récord imposible de Merckx

Tadej Pogacar ha conseguido tachar de su lista de asignaturas pendientes una de las únicas grandes citas que hasta la fecha se le resistían. El esloveno supo reponerse de una aparatosa caída para llevarse la Milán-San Remo ante un Mathieu Van der Poel que plantó cara hasta el final, lo que supone su primera victoria en la 'Classicissima'.

La Milán-San Remo no es el único Monumento ciclista en el que el 'Pequeño Príncipe' ha dejado huella, pues en sus voluptuosas vitrinas también lucen 5 Giros de Lombardía, 3 Lieja-Bastoña-Lieja y 2 Tours de Flandes.

Estos 11 entorchados sitúan a Tadej Pogacar como uno de los ciclistas que mejor rendimiento ha ofrecido en los Monumentos a lo largo de la historia, igualando el registro del legendario Roger De Vlaeminck para ocupar el segundo cajón de un podio presidido por el legendario Eddy Merckx, el primer caníbal y dueño de un récord que parecía insuperable hasta la irrupción de 'Pogi'.

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Ahora, Pogacar se fija como objetivo prioritario la conquista de la París-Roubaix, el único Monumento que se le resiste. Con la victoria en el 'Infierno del Norte' en su poder, el esloveno acompañaría a Merckx, De Vlaeminck y Van Looy como únicos ciclistas que han salido victoriosos en las cinco grandes clásicas del calendario ciclista.

¿Qué ciclistas tienen más victorias en Monumentos?