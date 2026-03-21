CICLISMO
Pogacar iguala a De Vlaeminck en el palmarés de Monumentos y ya amenaza el récord imposible de Merckx
La primera victoria del esloveno en la Milán-San Remo le permite reforzar su posición en la clasificación histórica de Monumentos
Tadej Pogacar ha conseguido tachar de su lista de asignaturas pendientes una de las únicas grandes citas que hasta la fecha se le resistían. El esloveno supo reponerse de una aparatosa caída para llevarse la Milán-San Remo ante un Mathieu Van der Poel que plantó cara hasta el final, lo que supone su primera victoria en la 'Classicissima'.
La Milán-San Remo no es el único Monumento ciclista en el que el 'Pequeño Príncipe' ha dejado huella, pues en sus voluptuosas vitrinas también lucen 5 Giros de Lombardía, 3 Lieja-Bastoña-Lieja y 2 Tours de Flandes.
Estos 11 entorchados sitúan a Tadej Pogacar como uno de los ciclistas que mejor rendimiento ha ofrecido en los Monumentos a lo largo de la historia, igualando el registro del legendario Roger De Vlaeminck para ocupar el segundo cajón de un podio presidido por el legendario Eddy Merckx, el primer caníbal y dueño de un récord que parecía insuperable hasta la irrupción de 'Pogi'.
Ahora, Pogacar se fija como objetivo prioritario la conquista de la París-Roubaix, el único Monumento que se le resiste. Con la victoria en el 'Infierno del Norte' en su poder, el esloveno acompañaría a Merckx, De Vlaeminck y Van Looy como únicos ciclistas que han salido victoriosos en las cinco grandes clásicas del calendario ciclista.
¿Qué ciclistas tienen más victorias en Monumentos?
- Eddy Merckx (19 victorias): 7 Milán-San Remo, 5 Lieja-Bastoña-Lieja, 3 París-Roubaix, 2 Giro de Lombardía, 2 Tour de Flandes
- Roger De Vlaeminck (11 victorias): 4 París-Roubaix, 3 Milán-San Remo, 2 Giro de Lombardía, 1 Lieja-Bastoña-Lieja, 1 Tour de Flandes.
- Tadej Pogačar: (11 victorias): 5 Giro de Lombardía, 3 Lieja-Bastoña-Lieja, 2 Tour de Flandes, 1 Milán San Remo.
- Costante Girardengo (9 victorias): 6 Milán-San Remo, 3 Giro de Lombardía.
- Fausto Coppi: (9 victorias): 5 Giro de Lombardía, 3 Milán-San Remo, 1 París-Roubaix.
- Sean Kelly: (9 victorias): 3 Giro de Lombardía, 2 Lieja-Bastoña-Lieja, 2 París-Roubaix, 2 Milán-San Remo.
- Rik Van Looy: (8 victorias): 3 París-Roubaix, 2 Tour de Flandes, 1 Milán-San Remo, 1 Lieja-Bastoña-Lieja, 1 Giro de Lombardía.
- Mathieu van der Poel (8 victorias): 3 Tour de Flandes, 3 París-Roubaix, 2 Milán-San Remo.
- Gino Bartali: (7 victorias): 4 Milán-San Remo, 3 Giro de Lombardía.
- Tom Boonen: (7 victorias): 4 París-Roubaix, 3 Tour de Flandes.
- Fabian Cancellara: (7 victorias): 3 París-Roubaix, 3 Tour de Flandes, 1 Milán-San Remo.
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