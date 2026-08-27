Pogacar: "Me he salvado de una caída, estoy contento"

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se mostró doblemente contento por su tercer triunfo en la presente edición y por haberse salvado de una caída al salirse de la carretera en pleno descenso del puerto de El Bartolo, cuando marchaba en fuga con Enric Mas.

"Era un descenso muy pronunciado, peligroso, me lo habían comentado, pero una cosa es que te lo cuenten y otra que lo veas tu mismo. Al principio vi que Mas trazaba de una forma diferente, había que frenar mucho. Me salí en una curva, pero pude mantener el equilibrio, mantener la bici y volver a la carretera. En ese sentido estoy muy contento", dijo Pogacar en la meta de Castellón.

El talento español

El líder de la Vuelta rememoró el duelo que mantuvo con Enric Mas en el Lombardia de 2022, cuando el español aguantó sus ataque y solo le pudo batir al esprint.

"Recuerdo bien aquel duelo con Enric Mas en el Giro de Lombardía de 2022, él estaba muy fuerte. Fue capaz de seguir mi tren y cuando llegamos a meta le gané por poco. Ese día Enric volaba. Ahora le veo muy bien y es bonito verlo así", comentó.

También se refirió Pogacar a su compañero madrileño Pablo Torres, quien seleccionó el grupo de favoritos en el ascenso del puerto.

"Pablo Torres es un gran chico, es un gran gregario y un gran corredor. Ha hecho un buen trabajo en el puerto, es un chico muy maduro y estoy contento con esta victoria también por él. Creo que podría luchar por la general, le respeto, y creo que tiene un gran futuro". Una victoria en competencia con un rival, diferente a las que acostumbra Pogacar en solitario.

"Ganar en pugna con otro corredor es diferente a si vas solo y sabes que vas a ganar de antemano. Cuando vas con alguien hay más adrenalina al final. Hoy Enric y yo hemos trabajado juntos y nos hemos vaciado por el interés de los dos".

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Pogacar lamentó que los comisarios no le permitieran coger un bidón de agua en los últimos 15 km, explicó el lance en el que se salió de la carretera en pleno descenso, aunque pudo retomar la ruta.