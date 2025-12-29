Pogacar ya se plantea la 'hazaña imposible' de ganar las tres Grandes Vueltas en una misma temporada: "Si hay alguien que puede lograrlo es él"

Tadej Pogacar todavía tiene mucha carrera por delante, pero ya se ha hecho un hueco en el Olimpo del ciclismo. A sus 27 años, el esloveno cuenta con un palmarés de leyenda, y su ambición sin límites invita a pensar que tarde o temprano terminará conquistando las pocas grandes carreras que se le resisten: la Milán San-Remo, la París-Roubaix y la Vuelta a España.

La hegemonía mostrada por el líder del UAE Team a lo larg de los últimos años le ha llevado a proponerse retos inimaginables para el resto de integrantes del pelotón. Algunos, como la conquista de los cinco monumentos o el mayor número de victorias en estas clásicas, pertenecen al otro 'marciano' de la disciplina, el legendario Eddy Merckx. Otros, en cambio, son tan ambiciosos que a día de hoy todavía no tienen dueño.

La conquista de uno de estos 'hitos imposibles' fue uno de los grandes temas de conversación en la entrevista que Pogacar concedió a L'Équipe después de ser reconocido por primera vez por el rotativo francés como 'Champion des Champions'. A pesar de venir de completar una temporada excepcional, el 'Pequeño Príncipe' dejo claro que no consideraba que hubiese tocado techo y, a pesar de intentar eludir la pregunta en un primer momento, deslizó que por su cabeza ya ronda la posibilidad de intentar acometer el mayor desafío en la historia del ciclismo: conquistar las tres Grandes Vueltas (Giro, Tour y Vuelta) en un mismo año".

Pogacar, primer corredor que gana cinco ediciones seguidas de un monumento ciclista / X

"¿En una sola temporada?", preguntó Pogacar con una sonrisa reveladora que denota que no es la primera vez que piensa en la posibilidad de conseguirlo. "No sé, tendría que hablar con los jefes de equipo y los demás corredores. No creo que sea justo competir en todas las Grandes Vueltas cuando hay tantos otros capaces de ganarlas y no quiero pensar sólo en mí y en mis resultados", respondió.

A pesar de conseguir eludir dar respuesta a este reto en un primer momento, Pogacar terminó cediendo al ser preguntado sobre si se veía capaz de enfrentarse a nueve semanas de competición y salir victorioso en las tres grandes citas. "Creo que sí", respondió con la misma sonrisa pícara con la que recibió la pregunta anterior.

En el UAE Team se imaginan a Pogacar conquistando las tres 'Grandes'

Por si las palabras de Pogacar no fueron lo suficientemente reveladoras, otros integrantes del UAE Team se encargaron de dejar claro el deseo compartido de que el esloveno se convierta en el primer ciclista de la historia en conquistar las tres Grandes Vueltas en un año natural. La hazaña más parecida protagonizada hasta la fecha es la de conquistar dos 'Grandes' y un Mundial en una misma temporada, y Pogacar (Giro+Tour+Mundial en 2024) es, junto a Eddy Merckx (Tour+Giro+Mundial en 1974) y Stephen Roche (Tour+Giro+Mundial en 1987), uno de los pocos que puede presumir de haberla protagonizado.

Jeroen Swart, director de rendimiento de UAE Emirates, dejó claro que el intento de conquistar este hito no solo está en la mente de ambas partes, sino que se ha comenzado a verbalizar esta posibilidad. "Hablamos de ello de vez en cuando, pero nada concreto. ¿Es posible ganar las tres Grandes Vueltas en una sola temporada? Claro que él lo piensa, nosotros también, pero aún no hay nada planeado. Ya veremos", deslizó.

Pogacar, con su equipo durante la última etapa del Tour de Francia 2025 / EFE

Misma línea argumental siguió Pavel Sivakov, compañero de equipo de Pogacar en el UAE Team. "Si se gestiona bien, Tadej puede lograrlo", aseguró antes de mencionar el gran escollo al que su líder deberá enfrentarse. "A nivel físico puede conseguirlo, pero a nivel mental debe ser complicado. Hay que dedicarle una temporada entera, y puede que esta termine haciéndose larga".

Sabiendo que la posibilidad de que Pogacar se aventure en la conquista de las tres 'Grandes' no está sobre la mesa de cara a 2026, Sivakov matizó que antes de intentarlo priorizará conquistar los pocos títulos que aún se le resisten. "Si ha completado su lista de victorias y lo último que le queda es ganar los tres Tours en un año, ¿por qué no? Y si hay alguien que puede lograrlo es él", aseguró.