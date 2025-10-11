Pogacar: "No me fijo en los números ni en los récords"

El esloveno Tadej Pogacar, ganador este sábado del 'Il Lombardia', el último monumento del año, aseguró tras su victoria que no se arrepiente de nada en una de las mejores temporadas de su carrera.

"Esta victoria es fantástica para mí y para el equipo. Día increíble para todos. Tengo que dar las gracias a todos y, en particular, a Rafal Majka, que se retira", declaró a 'Rai' tras su espectacular victoria.

Pogacar, primer corredor que gana cinco ediciones seguidas de un monumento ciclista / X

Su victoria fue de récord. Porque nadie nunca había logrado hacer podio en las cinco clásicas. Porque sólo Eddy Merckx había ganado tres en una misma temporada antes que él. Porque sólo Fausto Coppi había ganado cinco 'Clasicas de las hojas muertas', nombre que recibe este último monumento de la temporada. Y nadie había ganado 5 seguidas en Lombardía.

"No me fijo en los números ni en los récords", dijo. "Tendría que pensarlo muy en frío, pero creo que no me arrepiento de nada esta temporada, no", añadió

En esta campaña celebró éxitos en la Strade Bianche, el Tour de Flandes, la Flecha Valona, el Lieja-Bastoña-Lieja, la Critérium del Dauphiné, el Tour de Francia, el Campeonato Mundial en Ruta, el Campeonato Europeo en Ruta y la Tres Valles Varesinos.