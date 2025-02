Pogacar deshoja la margarita, ¿Giro o Vuelta?

El calendario de grandes vueltas de Tadej Pogacar en este 2025 es todavía una ecuación por resolver. El corredor del UAE Team continúa evaluando las opciones de disputar Giro o Vuelta, aunque todavía no ha decidido en qué carrera tomará la salida. La única certeza del esloveno es que regresará al Tour de Francia, donde es tricampeón, e intentará acercarse al Olimpo del ciclismo que ahora mismo ocupan Indurain, Merckx, Anquetil e Hinault, ganadores cinco veces en París.

'Pogi' se centrará primero en las clásicas de primavera, tal y como desveló en una entrevista con el portal 'WielerFlits'. Será después cuando opte por Italia o España, una carrera que el balcánico tiene en su debe ya que todavía no cuenta en su palmarés con La Vuelta. "Me gustan mucho las clásicas de primavera. Me gusta la forma de correr, el estilo de carrera y el apoyo de los aficionados belgas. Crean un gran ambiente y por eso tengo mucha ilusión en correr allí. La Gante-Wevelgem en una carrera desconocida, pero es un desafío y veremos cómo va. A lo mejor no sale bien, pero creo que probar nuevas carreras me ayuda a ser más completo como corredor”, apuntó Pogacar.

Tadej Pogacar, tras proclamarse ganador del Tour de Francia 2024. / EFE

Abierto a cualquier opción

El ciclista de Komenda será más selectivo este año después de acumular 25 victorias en 2024. Pogacar valorará sus sensaciones físicas y mentales después de primavera para tomar una decisión en firme. El curso pasado se decantó por el Giro, pero esta temporada La Vuelta podría llevarse el premio gordo. El esloveno, no olvidemos, se hizo un nombre en el panorama ciclista mundial en las carreteras españolas, cuando logró tres victorias de etapa y un podio en la edición de 2019. “¿Giro o Vuelta? La que elija dependerá de cómo me encuentre después de las clásicas, y también de mi peso. La sensación general es importante, pero este año estaré más relajado. Quiero volver al Tour, pero más allá de eso estoy abierto a todo”, apuntó.

El Mundial, entre sus objetivos

Tadej Pogacar es el vigente campeón mundial. El esloveno dejó una actuación para la historia en Zúrich, con un ataque a falta de 100 kilómetros para meta que le permitió enfundarse el arcoíris que lucirá este año, al menos hasta el Mundial de Ruanda: “El recorrido de los Mundiales de Ruanda es más duro que el de Zúrich, tendré que tener buenas piernas para escalar, y el clima será muy duro también. La altitud también jugará un papel importante y nos obligará a llegar en buena forma. Y quién sabe si podré participar en la prueba contrarreloj de los Mundiales este año. El Tour es el mayor desafío, pero mi mayor deseo es defender el título mundial. Ganar el maillot arcoíris una vez es increíble. Y ahora que puedo llevarlo estoy orgulloso de ello y es genial, no lo quiero dejar escapar”.