Pogacar deja el Tour de Suiza visto para sentencia en la primera etapa

Tadej Pogacar no ha venido al Tour de Suiza de paseo. Haciendo honor a su sobrenombre de 'el nuevo caníbal', el jefe de filas del UAE Tour ha asestado un golpe mortal a sus rivales por la general en la primera etapa de la ronda helvética, última gran carrera por etapas antes de la irrupción del Tour de Francia.

Un ataque demoledor a 72 kilómetros de meta, marca de la casa durante la disputa de la primavera ciclista, fue suficiente para que Pogacar dejase la presente edición del Tour de Suiza prácticamente vista para sentencia. El 'Pequeño Príncipe' pasó a la ofensiva con la excusa de llevarse la bonificación y dar caza al entonces escapado Fredik Dversnes, pero siguió pedaleando hasta abrir una brecha insalvable respecto a sus rivales.

El perfil de la jornada, con 144 kilómetros de recorrido y 4 puertos categorizados (dos de segunda categoría), prometía emociones fuertes, pero nadie esperaba un ataque tan salvaje por parte del gran tirano del ciclismo contemporáneo. Con su victoria en la etapa inaugural, Pogacar se enfunda el maillot de líder y adquiere una ventaja de más de cuatro minutos respecto al pelotón.

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Los únicos capaces de resistir relativamente al infernal ritmo establecido fueron Richard Carapaz y Andrea Bagioli, los encargados de completar el podio provisional. El ecuatoriano cruzó la línea de meta a +2:32 del esloveno, mientras que el italiano consiguió bajar de los 3 minutos para mantener sus escasas opciones frente a Pogacar. Peor lo tienen el resto de aspirantes a la victoria, entre los que destacan nombres como Mikel Landa, Primoz Roglic, Van der Poel y Enric Mas, que empiezan con una abismal diferencia de +4:36.