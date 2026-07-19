¿Pogacar correrá la Vuelta?

Tadej Pogacar está ahora concentrado ciento por ciento en el Tour. Lograr una quinta victoria (sería la cuarta en París a la que añadir la conseguida en Niza hace dos años) es el principal objetivo de la temporada, más allá de los éxitos de primavera (victorias en San Remo, Flandes y Lieja, principalmente) y los que vengan una vez se apaguen los focos de la Grande Boucle.

Por eso, ahora le resulta complicado tanto que le hablen como que le pregunten por la Vuelta. Este año la ronda española comienza en Mónaco. Allí hay programada una contrarreloj para el sábado 22 de agosto que rueda principalmente por el trazado del circuito de Fórmula Uno. El Príncipe Alberto estuvo el viernes por el Tour y como era lógico publicitó la salida de la prueba española desde su país. Y dio a entender que Pogacar, residente en el principado, estaría en la salida de Mónaco, aunque no quedó muy claro si como visitante o participante.

Diplomacia ante todo

Es evidente que a la primera autoridad monegasca le entusiasmaría tener al fenómeno esloveno en la línea de salida de la prueba. No sería además muy complicado que la organización de la carrera le diera el dorsal número uno teniendo en cuenta que Jonas Vingegaard, último vencedor, no estará en la prueba después de haber corrido el Giro. En la meta de Belfort le preguntaron a Pogacar si estaría en la Vuelta porque en este sentido se había manifestado Alberto II. Muy diplomáticamente no quiso contradecir a la autoridad real del país donde reside.

¿La Realidad? Al UAE le encantaría que Pogacar disputara la Vuelta. El ciclista, desde octubre de 2025, cuando le preguntaron por la ronda española durante un critérium organizado en Andorra, ha mantenido la puerta más cerrada que abierta por el hecho de que este año el Mundial de ciclismo se celebra en Montreal y él sería partidario de dirigirse con tiempo a Canadá para correr los dos grandes premios de los territorios francófonos norteamericanos y así adaptarse mejor al campeonato donde aspira a una tercera victoria consecutiva.

El equipo cree que le iría muy bien la competición previa de la Vuelta ya que entre el final del Tour (26 de julio) y el Gran Premio de Quebec (12 de septiembre) hay demasiados días sin competición. El Mundial de ruta se disputa el domingo 27 de septiembre.

A Pogacar le gustaría ganar la Vuelta ya que es el único gran trofeo que le falta a su carrera deportiva. Tampoco tiene la París-Roubaix, pero en el capítulo de grandes vueltas ya se ha anotado una victoria en el Giro.

Arma de doble filo

La presencia de Pogacar en la Vuelta sería un arma de doble filo. De un lado sería excepcional para la carrera tener en sus filas al mejor ciclista del mundo que pasaría a ser el gran (único) favorito. Sin embargo, no pasa desapercibido el detalle de que ya empezó a dejar el Tour triturado a la sexta etapa y en la Vuelta podría hacerlo en la cuarta cuando se ascienden los puertos de Andorra (Envalira, Beixalis, Ordino y La Comella).

La decisión, como muy tarde, se tomará a los dos o tres días de terminar el Tour. Hace un año la renuncia se debió más al cansancio psíquico que físico y siempre se dejará en manos del ciclista sin que sea forzado en un sentido u otro.

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Pogacar sólo ha corrido la Vuelta en 2019 y acabó tercero en su primera temporada de profesional con sólo 20 años. Ganó tres etapas y en la penúltima organizó un lío impresionante cuando atacó a casi 40 kilómetros de la llegada a Gredos. Alejandro Valverde salvó la segunda plaza por apenas 22 segundos.

Fuente: El Periódico