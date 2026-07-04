Pogacar contra todos: Barcelona da paso al Tour más abierto de los últimos tiempos

Barcelona se prepara para acoger el pistoletazo de salida del Tour de Francia más igualado de los últimos tiempos. Este sábado, el 'Grand Départ' de la Ciudad Condal dará paso a una ajustada carrera por el codiciado maillot amarillo que el cuatro veces ganador del Tour de Francia Tadej Pogacar vuelve a afrontar como gran favorito, aunque serán muchos los obstáculos que se interpongan entre el esloveno y la gloria.

Del Fòrum de Barcelona a los Campos Elíseos de París -animados por segundo año consecutivo por los tres pasos por Montmartre-, la presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de estas tres semanas de competición, el pelotón deberá enfrentarse a colosos de la talla del Galibier, el Télégraphe o el Tourmalet, además del doble paso por el legendario Alpe d’Huez en las jornadas finales.

Más allá del desafiante recorrido, la 'Grande Boucle' presenta un cartel de participantes temible. En mayor o menor medida, los 23 equipos que tomarán salida en Barcelona cuentan con argumentos de peso para afianzar sus respectivos objetivos, aunque las primeras posiciones de la general se venderán muy caras y parecen reservadas para unos pocos elegidos.

Pogacar, en la presentación del Tour en Barcelona / EFE

Dos grandes obstáculos entre Pogacar y la gloria

Si a lo largo de su trayectoria ya había demostrado un nivel inalcanzable para los mortales, Tadej Pogacar está haciendo méritos para que 2026 sea considerado como su mejor año. Con la derrota contra Van Aert en la París-Roubaix -una de las pocas carreras que se le resiste- como única mancha en su expediente, el 'Pequeño Príncipe' no ha mostrado piedad en el resto de citas, destacando la conquista de la ansiada Milán-San Remo y las victorias por aplastamiento en Romandía y Suiza, los dos ensayos previos al Tour. Su hambre insaciable, sumada a su gran momento y a la posibilidad de igualar el récord de victorias de Anquetil, Hinault, Merckx e Induráin, parecen argumentos más que suficientes para anticipar la entrada definitiva del esloveno en el Olimpo del ciclismo.

Pogacar y Vingegaard, el duopolio del Tour desde 2020 / Europa Press

Desde que consiguiese su primera victoria en 2020 tras un 'sorpasso' de época ante Primoz Roglic, sólo un corredor ha sido capaz de discutir la hegemonía de Pogacar en Francia. Ganador en 2022 y 2023, Jonas Vingegaard también llega a este Tour en el mejor momento de su carrera tras sus victorias en la París-Niza, la Volta a Catalunya y el Giro de Italia. Si bien es cierto que en las dos ediciones anteriores no pudo frenar al nuevo 'Caníbal', el jefe de filas del Team Visma ha reiterado por activa y por pasiva que este año se siente preparado para recuperar el trono en París.

Es cierto que tanto Pogacar como Vingegaard parecen estar varios escalones por encima del resto, pero este año se ha producido una irrupción que resulta difícil de ignorar. A pesar de su insultante juventud, Paul Seixas ha demostrado a lo largo de la temporada tener nivel de sobra para poder competir de tú a tú con cualquiera de los integrantes del pelotón. Sin ir más lejos, el talento del Decathlon CMA CGM fue el único que se atrevió a seguir a Pogacar tanto en la Strade Bianche como en la Lieja-Bastoña-Lieja cuando el esloveno lanzó sus tan característicos ataques lejanos para sentenciar ambas carreras. Tal ha sido el impacto del corredor de Lyon que la afición francesa ya ve en él al campeón que llevan buscando más de 40 años.

Seixas con Pogacar, en la colina de la Redoute, en la Lieja-Bastoña-Lieja. / DECATHLON CMA CGM TEAM

El podio más caro de los últimos tiempos

A la espera de despejar la incógnita Seixas, tanto Pogacar como Vingegaard apuntan a ser los dos grandes contendientes a la victoria final. Sin embargo, el nivel competitivo se ha elevado considerablemente de cara al presente Tour, y son muchos los corredores que se ven con opciones de subirse al podio de París.

Juan Ayuso, durante la presentación del Tour de Francia 2026 / EFE

Uno de los más firmes aspirantes a esta posición de privilegio es Juan Ayuso, que no esconde sus cartas y fija el podio como objetivo prioritario. El alicantino afronta su primera Gran Vuelta como líder de equipo de la mano del Lidl-Trek, que presenta un bloque temible con Mattias Skjelmose llamado a colarse entre los mejores de la general y Mads Pedersen con opciones de vestir de verde. Si hablamos de grandes equipos no podemos eliminar de la ecuación al Red Bull-BORA, liderado por un Remco Evenepoel llamado a pelear por todo y a sacar músculo en las 'cronos' y la escolta de lujo de Florian Lipowitz, bronce en el pasado Tour, y Jai Hindley, la gran baza para la montaña.

Más allá de estas dos escuadras, llamadas a ser protagonistas en el 'Grand Départ' de Barcelona, también despierta mucha expectación el papel de Del Toro como gregario de Pogacar, el renovado Movistar al servicio de Cian Uijtdebroeks o las opciones de gigantes de la talla de Tom Pidcock, Richard Carapaz o Egan Bernal, último ganador del Tour antes del duopolio de Visma y UAE. Por no hablar de Mathieu van der Poel, al que no se espera en la general pero sí que promete animar la carrera y condicionar profundamente a los favoritos.

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Pero el Tour de Francia no se centra única y exclusivamente en el maillot amarillo, y el resto de prendas también prometen batallas trepidantes. En la montaña disputará su particular carrera Carapaz, con la oposición de Lenny Martínez y las batallas entre Pogacar y Vingegaard en los puertos de más renombre. A los puntos Philipsen parte como gran favorito, aunque los Kooij, Merlier, Girmay y Pedersen no se lo pondrán nada fácil. Y el maillot blanco parece reservado para el 'tridente' del futuro, con Del Toro, Seixas y Ayuso peleando por él mientras acechan las primeras posiciones de la general.