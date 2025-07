Pogacar: "Estoy contento de estar de amarillo, pero se puede hacer largo"

Caen (France), 09/07/2025.- Slovenian rider Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG celebrates on the podium in his leader yellow jersey after the 5th stage of the Tour de France, an Individual Time Trial (ITT) over 33km in Caen, France, 09 July 2025. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE