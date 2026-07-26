Pogacar conquista su quinto Tour y se sienta en la mesa de Induráin, Merckx, Hinault y Anquetil

Tadej Pogacar ya es historia del Tour de Francia. Como se ha convertido en tradición a lo largo de los últimos años, el esloveno llegó a los Campos Elíseos de París luciendo el maillot amarillo que distingue al líder de la general y que ya se asocia inevitablemente a su indumentaria habitual para competir en carreteras galas. Esta nueva victoria supone la coronación definitiva del 'Pequeño Príncipe' en la 'Grande Boucle' y le catapulta hacia un registro hasta ahora reservado a cuatro de las mayores leyendas del ciclismo.

La conquista de la 113.ª edición del Tour de Francia permite a Pogacar desmarcarse de Chris Froome en el palmarés de la competición e igualar el legendario registro de los pentacampeones Miguel Induráin, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Jacques Anquetil. El insultante dominio que el jefe de filas del UAE Team ha ejercido a lo largo de las tres semanas de competición invita a pensar que no tardará en ostentar el récord de victorias del Tour en solitario, y solo el tiempo -y sus ganas de seguir en la élite- determinarán hasta dónde es capaz de elevar un listón que parece inalcanzable para sus sucesores.

Pogacar ha mostrado su mejor versión de siempre en el Tour de 2026, que ya es mucho decir teniendo en cuenta las exhibiciones a las que nos ha acostumbrado a lo largo de los últimos años. Tras el abandono de Jonas Vingegaard en la etapa 15 a causa de una desafortunada caída, el esloveno estableció una brecha cercana a los seis minutos y medio respecto a su más inmediato perseguidor, el campeón olímpico Remco Evenepoel. El encargado de completar el podio fue su compañero de equipo Isaac del Toro, a quien 'Pogi' ayudó a ocupar esta posición de privilegio tras varias jornadas ejerciendo como gregario.

Tadej Pogacar, dominador absoluto del Tour 2026 / ASO / CHARLY LÓPEZ

Así ganó Pogacar su quinto Tour

Pogacar llegó al 'Grand Départ' de Barcelona sabiéndose el rival a batir. Poco importó el temible estado de forma en el que su gran rival Jonas Vingegaard afrontaba la ronda gala y que este pudiese enfundarse el maillot amarillo tras la contrarreloj por equipos, pues confiaba en que la codiciada prenda terminaría siendo suya tarde o temprano. Pudo hacer sangre en la segunda etapa barcelonesa, pero prefirió regalarle la victoria a Isaac del Toro y esperar a la entrada en Francia para ofrecer una pequeña muestra de sus virtudes en Les Angles y vestir por primera vez de amarillo.

Pogacar celebra su victoria en el Tourmalet / EFE

Apenas un día después, Torstein Traeen protagonizaría una de las mayores heroicidades de la presente edición tras abrir una brecha enorme entre los favoritos y asaltar momentáneamente el liderato de la general. Los 7:53 que le separaban del noruego impondrían respeto a cualquiera, pero no a un Pogacar que tenía telegrafiado su siguiente movimiento. Este llegó en el Tourmalet, mítica cima en la que el 'Pequeño Príncipe' lanzó un demoledor ataque a 43 kilómetros de meta para descolgar a Vingegaard y al resto de aspirantes y volver a enfundarse un maillot amarillo del que ya no se desprendería.

A pesar de llegar en la sexta etapa, el golpe asestado por Pogacar fue de tal magnitud que el Tour ya parecía visto para sentencia. No tanto por la ventaja adquirida frente a Vingegaard, Evenepoel, Ayuso y Seixas, sino por la dificultad que estos tendrían para reducir esta diferencia. Los pronósticos se vieron reafirmados tras la victoria de 'Pogi' en Le Lioran y la superioridad exhibida en Le Markstein, cima en la que terminó de sentenciar su victoria final.

Pogacar celebra su victoria en Le Markstein / EFE

Pogacar ya se sabía ganador del Tour en la tercera semana a pesar de las victorias de Evenepoel en Plateau de Solaison y en la contrarreloj individual, pero todavía le quedaba una bala en la recámara. En las 21 curvas del Alpe d'Huez, una de las ascensiones más emblemáticas de la 'Grande Boucle', el esloveno comenzó a adelantar a sus rivales con una facilidad insultante hasta dar caza a los fugados Carapaz y Lenny Martínez para apuntarse su quinta victoria en la presente edición y una de las más autoritarias de toda su carrera.

La quinta coronación de Pogacar pone el broche a una historia que empezó en 2020 con un 'sorpasso' de época a Primoz Roglic en la cronoescalada de la penúltima etapa y se fue fraguando a base de incontestables victorias en 2021, 2024 y 2025. El reinado del 'Pequeño Príncipe' en Francia pudo alcanzar dimensiones aún mayores de no ser por Jonas Vingegaard, que en las ediciones de 2022 y 2023 interrumpió la que pudo ser la mayor hegemonía de la historia del Tour de Francia.

Pogacar celebra la victoria la conquista del primero de sus cinco Tours / Christophe Petit-Tesson

Las cinco victorias de Pogacar en el Tour de Francia

Así ganó Pogacar sus 5 Tours de Francia / Marc Creus

Los grandes hitos por alcanzar

Una vez certificada su quinta victoria en el Tour, pocos hitos le quedan por alcanzar dentro de la ronda gala. El lapidario "no voy a correr durante mucho más tiempo" que pronunció tras la segunda llegada al Alpe d'Huez todavía resuena con fuerza, pero la voracidad demostrada a lo largo de su legendaria trayectoria invita a pensar que antes querrá pulverizar los grandes registros de la carrera.

Para redondear su dominio absoluto en el Tour de Francia, Pogacar apunta directamente a dos objetivos: los 96 días de Eddy Merckx vistiendo el maillot amarillo y las 35 victorias de etapa de Mark Cavendish. Tras su exhibición en la edición de 2026, el esloveno se encuentra a 25 jornadas de igualar al belga y a 9 triunfos del británico.

Veremos si las ganas acompañan al ciclista de Klanec para intentar alcanzar estos dos hitos, pues para ello necesitaría desplegar su versión más demoledora como mínimo en las dos próximas ediciones. En caso de lograrlo, 'Pogi' se aseguraría de paso el récord absoluto de victorias que ahora comparte con Induráin, Merckx, Hinault y Anquetil.

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Más allá del Tour de Francia, Pogacar no querrá retirarse de la élite sin antes celebrar una victoria en la Vuelta a España y en la París-Roubaix. La primera podría llegar este mismo año, pues los rumores sobre su participación crecen con el paso de los días, mientras que en la segunda volverá a intentarlo en 2027 sabiendo que se trata de una de las pocas citas en las que no parte como favorito absoluto. Una vez saldadas estas cuentas pendientes, el 'Caníbal del siglo XXI' podría intentar superar dos de las grandes gestas de Eddy Merckx: sus 11 victorias en Grandes Vueltas y 19 en Monumentos.