Pogacar confirma su ausencia en La Vuelta: "El cuerpo me pide descansar"

48 horas después de la finalización del Tour de Francia, el UAE Team Emirates XRG ya está en modo Vuelta. A 26 días del pistoletazo de salida en Torino, la formación emiratí ha publicado sus ocho elegidos para participar en La Vuelta a España. Sin duda, la gran noticia es la confirmación de la ausencia de Tadej Pogacar, que ha decidido tomarse un tiempo de descanso. Por otra parte, el gran beneficiado es Juan Ayuso, quien ha sido confirmado como colíder junto a Joao Almeida.

Se ha confirmado el rumor que todo aficionado español al ciclismo no quería que sucediera. Un año más, Tadej Pogacar no participará en La Vuelta y ha decidido dar prioridad a recuperarse de cara a los últimos compromisos de la temporada. "Después de un Tour tan exigente, decidimos que lo mejor era tomarnos un descanso. La Vuelta es, por supuesto, una carrera a la que me encantaría volver. Tengo recuerdos fantásticos de allí de 2019, pero ahora el cuerpo me pide descansar", ha explicado en el comunicado de su equipo. Asimismo, ha avanzado dónde volverá a la competición y su gran objetivo en la recta final del 2025: "Estoy emocionado de volver a Canadá; las carreras son duras pero hermosas, y se adaptan bien a mi estilo. Mi objetivo es volver a competir bien durante esa parte de la temporada y, especialmente, para el Campeonato Mundial". Por lo tanto, 'El Principito' reaparecerá en el Gran Premio Ciclista del Québec y en el Gran Premio Ciclista de Montreal, el 12 y 14 de septiembre, respectivamente.

Ayuso y Almeida, contra Vingegaard

El español y el portugués compartirán liderato en una carrera por primera vez. Ambos llegarán a La Vuelta tras un largo proceso de preparación y recuperación de sus respectivos problemas físicos. En el caso de Juan Ayuso, el ciclista nacido en Barcelona no compite desde su abandono en la 18ª etapa del Giro de Italia, el 29 de mayo. Antes de la gran carrera española, reaparecerá en la Clásica de San Sebastián (2 de agosto) y todo apunta a que también estará en la Vuelta a Burgos (5-9 de agosto). Ayuso se ha mostrado contento por competir en casa: "La Vuelta es una carrera muy especial para mí, es mi carrera local. Siempre es un honor correr en mi tierra y daré todo para que valga la pena". Además, está confiado con su estado físico y está listo para competir. "He estado entrenando duro, me siento bien y estoy centrado al 100 % en hacer una buena carrera para el equipo. España siempre saca lo mejor de mí", ha expresado el corredor de 22 años, quien esta temporada finalizó segundo en la Volta a Cataluña.

Joao Almeida, por su parte, está en plena recuperación de los problemas físicos que provocaron su abandono del Tour de Francia. El portugués era el principal gregario de Pogacar, pero una desafortunada caída en la etapa 7 que terminó en una costilla fractura le hizo abandonar al día siguiente. Almeida se ha pronunciado por primera vez desde entonces y es positivo con su recuperación: "La recuperación de la caída del Tour ha sido fluida y mis sensaciones en los entrenamientos han ido mejorando. Espero seguir progresando en las próximas semanas y estar cerca de mi mejor nivel al inicio de esta Vuelta". Una gran vuelta adonde acudirá con un buen grupo de corredores que le hacen ser optimista con conseguir un buen resultado. "Tenemos un grupo fuerte a nuestro alrededor y creo que podemos luchar por algo grande", ha expresado, tras manifestar que "es una sensación especial empezar la Vuelta como líder del equipo".

Matxin Fernández: "La temporada ha sido muy larga para Pogacar"

El mánager deportivo del UAE, Matxin Fernández, ha valorado el 'ocho' elegido para acudir a La Vuelta a España. "Vamos a la Vuelta a España con un plan claro centrado en João y Juan. Ambos son competidores probados en la clasificación general y se complementan bien. El equipo que los rodea aporta profundidad y experiencia, lo que será clave en las etapas de montaña y las contrarreloj", ha razonado antes de comentar la destacada ausencia de Pogacar: "La idea este año era que Tadej volviera a la Vuelta, pero la temporada ha sido muy larga para él. Hablamos y acordamos que lo mejor para él ahora es descansar bien y prepararse para sus objetivos finales de la temporada".