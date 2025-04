Pogacar: "En mi cabeza, las motos iban en línea recta"

Tadej Pogacar fue segundo en la Paris Roubaix, en su primera participación en el 'infierno del norte', tras salirse en una curva y perder su suelo ante el neerlandés Mathieu van der Poel.

"Estaba mirando las motos, en mi cabeza iban en línea recta. Y entonces llegué a la curva muy, muy rápido", admitió el campeón del mundo tras la carrera.

"Estaba siguiendo las motos y pensé que iban rectas, pero con el viento de cola llegué a la curva muy, muy rápido y no pude girar porque no veía. En un momento pensé que alcanzaría a Van der Poel, pero no fue posible", dijo.

En su debut en la mítica carrera de los adoquines, Pogacar admitió que "el ambiente es realmente increíble".

"Había mucha gente en todos los sectores. Por un lado, reducen el efecto del viento cruzado, si lo hay, y por otro, te dan un combustible increíble. Fue una experiencia completamente diferente. De todas las carreras en las que he competido, ésta ocupa el primer puesto en términos de dificultad. ¿Volvería otra vez? Tal vez.

También comentó Pogacar que durante los últimos 40 kms de recorrido perdió su computador de viaje. "No podía ver cuánta potencia estaba aplicando ni la distancia recorrida", dijo.