CICLISMO
Pogacar se baña en oro: el dineral que se embolsa tras ganar el Tour de Francia 2026
El esloveno se lleva un premio millonario después de subirse a lo más alto del podio de la 'Grande Boucle' por quinta vez
Tadej Pogacar es el nuevo campeón del Tour de Francia. A pesar de ceder ante Mathieu van der Poel en los últimos kilómetros de la última etapa, el jefe de filas del UAE Team se apunta una victoria holgada en la presente edición de la 'Grande Boucle' para entrar en el club de pentacampeones de la competición.
Con esta victoria, Pogacar suma su quinto Tour de Francia y reafirma su dominio en la competición más prestigiosa del calendario ciclista. Sólo Vingegaard, campeón en 2022 y 2023, ha sido capaz de cuestionar la hegemonía del esloveno desde que este subiera por primera vez a lo más alto del podio en 2020.
Más allá de la importancia de conquistar un Tour a nivel deportivo, la victoria de Pogacar en la 'Grande Boucle' también se traduce en un suculento premio económico para el líder del UAE Team, el mayor entre las competiciones ciclistas que conforman el calendario.
El Tour de Francia cuenta con una bolsa a repartir de2.302.800 euros, lo que supone una pequeña reducción respecto a la edición anterior. A Tadej Pogacar le corresponden 500.000 euros como ganador, además de 8.000 euros adicionales por las 14 etapas en las que lo ha portado (500 por etapa).
Pero el resultado final en la general no es la única vía de ingresos de Pogacar en la presente edición del Tour de Francia. El líder del UAE se embolsa 16.500 euros por tres segundos puestos, 2.800 por un tercer puesto, 1.500 por una cuarta posición y 540 euros por acabar undécimo en otra jornada. Además, su segunda posición en la clasificación de la montaña y la sexta en la clasificación de puntos le otorgan 15.000 y 3.000 euros respectivamente.
Además, 'Pogi' se asegura 5.000 euros adicionales por el Premio Jacques Goddet, obtenido después de coronar en primera posición el mítico Tourmalet durante la sexta etapa, exhibición que le permitió encarrilar en gran medida su victoria en el Tour
La bolsa final con la que Pogacar saldará su aventura en el Tour de Francia, a la que también se le tiene que sumar todas las bonificaciones en los sprints intermedios, los puertos de montaña y los 3.750 euros que le corresponden por el desempeño del UAE Team a lo largo de las tres semanas de competición, alcanzará una cantidad superior a los 610.000 euros.
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