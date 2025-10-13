Pogacar entra en el club de los dos dígitos en Monumentos y apunta al récord imposible de Merckx

Tadej Pogacar ha convertido Il Lombardía en su coto privado. Tal como viene sucediendo desde 2021, el esloveno volvió a subirse a lo más alto del podio en la 'Clasica de las hojas muertas', esta vez gracias a un ataque a 35 kilómetros de meta ante el que nada pudieron hacer ni Evenepoel ni el resto de aspirantes a un título que tiene dueño y señor desde hace cinco ediciones.

El quinto triunfo en Il Lombardia permitió a Pogacar igualar en el palmarés histórico de la competición a Fausto Coppi, líder en solitario durante más de 70 años. Pero este no es el único Monumento ciclista en el que el 'nuevo caníbal' ha dejado huella, pues en sus voluptuosas vitrinas también lucen 3 Lieja-Bastoña-Lieja y 2 Tours de Flandes.

Estos 10 entorchados sitúan a Tadej Pogacar como uno de los ciclistas que mejor rendimiento ha ofrecido en los Monumentos a lo largo de la historia, ocupando el tercer cajón de un podio presidido por el legendario Eddy Merckx, el primer caníbal y dueño de un récord que parecía insuperable hasta la irrupción de 'Poggy'.

Ahora, Pogacar se fija como objetivo prioritario tachar las únicas dos casillas que se le resisten: la Milán-San Remo y la París-Roubaix. Con estos dos Monumentos en su poder, el esloveno acompañaría a Merckx, De Vlaeminck y Van Looy como únicos ciclistas que han salido victoriosos en las cinco grandes clásicas del calendario ciclista.

¿Qué ciclistas tienen más victorias en Monumentos?

Eddy Merckx (19 victorias): 7 Milán-San Remo, 5 Lieja-Bastoña-Lieja, 3 París-Roubaix, 2 Giro de Lombardía, 2 Tour de Flandes Roger De Vlaeminck (11 victorias): 4 París-Roubaix, 3 Milán-San Remo, 2 Giro de Lombardía, 1 Lieja-Bastoña-Lieja, 1 Tour de Flandes. Tadej Pogačar: (10 victorias): 5 Giro de Lombardía, 3 Lieja-Bastoña-Lieja, 2 Tour de Flandes. Costante Girardengo (9 victorias): 6 Milán-San Remo, 3 Giro de Lombardía. Fausto Coppi: (9 victorias): 5 Giro de Lombardía, 3 Milán-San Remo, 1 París-Roubaix. Sean Kelly: (9 victorias): 3 Giro de Lombardía, 2 Lieja-Bastoña-Lieja, 2 París-Roubaix, 2 Milán-San Remo. Rik Van Looy: (8 victorias): 3 París-Roubaix, 2 Tour de Flandes, 1 Milán-San Remo, 1 Lieja-Bastoña-Lieja, 1 Giro de Lombardía. Mathieu van der Poel (8 victorias): 3 Tour de Flandes, 3 París-Roubaix, 2 Milán-San Remo. Gino Bartali: (7 victorias): 4 Milán-San Remo, 3 Giro de Lombardía. Tom Boonen: (7 victorias): 4 París-Roubaix, 3 Tour de Flandes. Fabian Cancellara: (7 victorias): 3 París-Roubaix, 3 Tour de Flandes, 1 Milán-San Remo.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los cinco monumentos de la temporada ciclista a través de nuestras narraciones en directo, además de ofrecerte el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.