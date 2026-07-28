Pogacar, ¿y ahora qué? Los tres grandes retos que le quedan por conquistar tras ganar su quinto Tour de Francia

Tadej Pogacar añadió una nueva gesta a su imponente currículum. El paso por meta en los Campos Elíseos certificó su triunfo final en el Tour de Francia 2026, edición en la que se mostró intratable de principio a fin. La aplastante victoria de este año supone, además, la quinta en su contador particular, con la que iguala el registro de los pentacampeones Miguel Induráin, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Jacques Anquetil.

A sus 27 años -cumplirá 28 a finales de septiembre- y todavía con tiempo de seguir devorando récords, Pogacar ya es un ciclista de leyenda. Más allá de la huella imborrable que está dejando en el Tour, el 'Pequeño Príncipe' ha dominado a placer en el grueso de las grandes citas del calendario ciclista, cada vez con más suficiencia, y son pocos los hitos que se le resisten. Pero para terminar de redondear su palarés, todavía tiene que saldar tres viejas cuentas pendientes.

La primera de ellas es la conquista de la Vuelta a España, la única de las tres Grandes que se le resiste. Desde que aquella versión adolescente de Pogacar sorprendiese al mundo en 2019 celebrando tres victorias de etapa y subiéndose al podio solo por detrás de Primoz Roglic y Alejandro Valverde, el esloveno no se ha vuelto a dejar ver por la ronda española. Siete años después de su primera y hasta la fecha única participación, con los rumores sobre su regreso resonando cada vez con más fuerza, la presente edición podría ser la que le permita convertirse en el noveno ciclista de la historia que pueda presumir de contar con Giro, Tour y Vuelta en sus vitrinas.

Un jovencísimo Pogacar sorprendió al mundo del ciclismo en la Vuelta a España 2019 / EFE

El siguiente desafío para Pogacar, en el que su presencia está prácticamente asegurada, es la París-Roubaix de 2027. El 'Infierno del Norte' se ha convertido en el talón de aquiles del esloveno, que sucumbió ante Van der Poel y Van Aert en sus dos intentos de conquista y encuentra en la clásica de los adoquines uno de los pocos escenarios en los que no parte como gran aspirante a la victoria. Si en las próximas ediciones el tan perseguido triunfo, se unirá a Rik Van Looy, Eddy Merckx y Roger De Vlaeminck como únicos ciclistas que han ganado los cinco Monumentos del ciclismo.

La guinda a una carrera legendaria podría llegar en 2028, momento en el que se celebrarán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El esloveno se colgó el bronce en Tokio 2020 y pudo tachar el objetivo de obtener el oro en París 2024, pero no acudió a la cita alegando fatiga extrema en una renuncia por sorpresa que muchos asociaron a la ausencia de su pareja Urska Zigart en la lista olímpica femenina.

Pogacar, bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 / EFE

En busca de los récords absolutos

Mientras intenta saldar estas tres cuentas pendientes, Pogacar también tratará de adueñarse de algunos de los récords del ciclismo. Dos de ellos están directamente relacionados con el Tour de Francia, con los 96 días de Eddy Merckx vistiendo de amarillo y las 35 victorias de etapa de Mark Cavendish como metas más ambiciosas. Tras su quinta victoria en 2026, Pogacar se encuentra a 25 jornadas de igualar a la leyenda belga y a 9 triunfos de dar caza al británico.

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Precisamente Eddy Merckx, considerado por muchos como el mejor ciclista de la historia hasta la irrupción de Pogacar, es el dueño de los dos registros más difíciles de batir. El belga cuenta con 11 victorias en Grandes Vueltas y 19 en Monumentos por las 6 y 13 de 'Pogi', una brecha todavía grande pero que el 'Caníbal del siglo XXI' parece decidido a superar.