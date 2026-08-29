Pogacar abandona la Vuelta a España tras una durísima caída

Se acaba el sueño de Tadej Pogacar en la Vuelta a España. El jefe de filas se ve obligado a abandonar la ronda española después de sufrir una durísima caída en la etapa 8 de la que no ha podido recomponerse. A falta de confirmación oficial, el esloveno ha tenido que marcharse en ambulancia.

A 32 kilómetros de meta, a las puertas del ascenso al Puerto de Barx, Pogacar se vio envuelto en una caída múltiple de la que terminó llevándose la peor parte. Mientras el resto de los integrantes del pelotón se iban levantando progresivamente, el 'Pequeño Príncipe' se apartó de la carretera para poder ser atendido por los miembros del UAE Team.

El pelotón hizo el amago de aminorar el ritmo para esperar al líder, pero las imágenes hacían presagiar lo peor. Tendido en el asfalto, ensangrentado y con heridas visibles, los gestos de Pogacar evidenciaban que no podría reincorporarse a la carrera, y su imagen subiendo a la ambulancia terminó de confirmar los peores pronósticos.

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La andadura de Pogacar en La Vuelta llega a su fin de forma abrupta y cruel. El esloveno, que lideraba la clasificación general con cerca de 4 minutos de ventaja sobre Enric Mas, se ve privado de la posibilidad de pelear por su primera victoria en la ronda española, la que le hubiese permitido completar la triple corona en las 'Grandes Vueltas'.