CICLISMO
Pogacar abandona la Vuelta a España tras una durísima caída
El jefe de filas del UAE Team se retira en ambulancia, poniendo fin al sueño de la triple corona
Se acaba el sueño de Tadej Pogacar en la Vuelta a España. El jefe de filas se ve obligado a abandonar la ronda española después de sufrir una durísima caída en la etapa 8 de la que no ha podido recomponerse. A falta de confirmación oficial, el esloveno ha tenido que marcharse en ambulancia.
A 32 kilómetros de meta, a las puertas del ascenso al Puerto de Barx, Pogacar se vio envuelto en una caída múltiple de la que terminó llevándose la peor parte. Mientras el resto de los integrantes del pelotón se iban levantando progresivamente, el 'Pequeño Príncipe' se apartó de la carretera para poder ser atendido por los miembros del UAE Team.
El pelotón hizo el amago de aminorar el ritmo para esperar al líder, pero las imágenes hacían presagiar lo peor. Tendido en el asfalto, ensangrentado y con heridas visibles, los gestos de Pogacar evidenciaban que no podría reincorporarse a la carrera, y su imagen subiendo a la ambulancia terminó de confirmar los peores pronósticos.
La andadura de Pogacar en La Vuelta llega a su fin de forma abrupta y cruel. El esloveno, que lideraba la clasificación general con cerca de 4 minutos de ventaja sobre Enric Mas, se ve privado de la posibilidad de pelear por su primera victoria en la ronda española, la que le hubiese permitido completar la triple corona en las 'Grandes Vueltas'.
- El vestuario del Athletic se planta en Barcelona
- El Barça lo tiene claro con Hamza Abdelkarim: ficha de filial y mejora salarial
- Lamine Yamal (19 años): 'Mi barrio, Rocafonda, es todo porque lo tengo todo ahí. Mi padre, mi abuela, mis amigos... De allí han sido mis valores y mi educación
- El motivo extradeportivo por el que Julián no acepta la oferta del Arsenal
- ¿Está Florentino Pérez detrás de la negativa del Atlético de vender a Julián Álvarez al Barça?
- El 'Baby Barça' de Flick sigue haciendo historia: el once más joven en el Camp Nou
- Sheila, madre de Lamine Yamal, zanja el debate sobre sus orígenes: 'Mi hijo es ecuatoguineano y me duele que la gente diga que no lo es
- Las dos opciones para Julián Álvarez tras el último 'no' del Atlético de Madrid al Barça