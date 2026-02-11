¡Pillan a Pogacar entrenándose en Valencia! Empieza su plan para asaltar Roubaix y el Tour de Francia

Que Tadej Pogacar es una leyenda viva del ciclismo está fuera de cualquier duda. Cuatro Tour de Francia, cinco Lombardías, tres Liejas, dos Mundiales...su palmarés deja atónito a cualquier aficionado a este deporte. Por eso, saber cuál va a ser su calendario cada año suele ser uno de los apartados más deseados en los primeros compases de cada temporada.

Este año, esa previsión de carreras vuelve a tener en el Tour de Francia -donde ha sido amo y señor estos últimos años- su gran objetivo.

Sin embargo, en esa fechas marcadas en rojo también están los dos 'Monumentos' que le quedan al campeón esloveno, la mítica Milán-San Remo y las piedras de la París-Roubaix. Metas todas ellas a asaltar para las que Pogacar ha confiado en el velódromo Luis Puig de València como uno de sus enclaves de entrenamiento.

Pruebas de velocidad

Porque según ha podido confirmar este diario, el ciclista del UAE -equipo que estuvo participando esta pasada semana en la Volta a la Comunitat Valenciana con el portugués Joao Almeida, que quedó segundo en la general, como principal baluarte- ha estado entrenando estas últimas horas en el recinto de Benimamet.

En concreto, el actual campeón del mundo -que ha estado en la capital valenciana estos últimos días junto a la escuadra emiratí- ha estado realizando unas pruebas de velocidad claves para su puesta a punto y optimización de rendimiento. No en vano, el esloveno comenzará su temporada el 7 de marzo en la Strade-Bianche -una carrera que ha ganado ya en tres ocasiones- como punto de partida para llegar a San Remo, a finales de ese mismo mes, en condiciones óptimas.

Pretemporada este invierno

Asimismo, la vinculación de Pogacar con el territorio autonómico no es nueva. En su trayectoria, por ejemplo, cuenta con la victoria en la general de la Volta a la Comunitat Valenciana en el año 2020 y, también, es habitual verlo en las concentraciones de pretemporada que los equipos hacen en enclaves alicantinos. Sin ir más lejos, a finales de 2025, el deportista de 27 años y todo su equipo estuvieron haciendo ese 'stage' para preparar el nuevo curso en Benidorm.

Además, fue también en esta última localidad donde se dio a conocer tanto el maillot de esta temporada del UAE como el calendario del esloveno.

Incluso se le ha visto subir este invierno el Coll de Rates, una ascensión enclavada en La Marina Alta que como ya contó este diario a inicios de enero el campeón del mundo realizó en 11 minutos y 57 segundos. Ritmo de crucero que, ahora sobre la pista, busca seguir perfeccionando en València.