Pilar Fernández reina en el desierto: segunda victoria y más líder de la Titan Desert

El abulense Noel Martín (Blyz), doble campeón mundial de tándem y medallista de bronce olímpico en Tokio 2020, se coló en la fiesta de los favoritos y sorprendió con un alarde de valentía para imponerse en la segunda etapa de la Titan Desert Marruecos en duelo directo con el 'expro' Luis Ángel Maté.

La jornada prevista de 120 km entre Merzouga y Ait Ben Said hubo de neutralizarse hasta mitad de recorrido por las inundaciones que produjeron las lluvias del pasado jueves. Al final, 65 km intensos y disputados, con los favoritos a la batalla por el maillot rojo.

Compañero, amigo y entrenador

Se incorporó a la fiesta el abulense del Arenal Noel Martín, de 35 años, entrenador del líder y compañero de equipo Fran Herrero, quien retó a los fenómenos de la ruta en un escenario de puro desierto, próximo a la cordillera del Atlas.

Lanzaron la carrera en fuga Noel Martín y Luis Ángel Maté, mientras que Herrero, Andrey Amador y Luisle Sánchez se marcaban metro a metro. El abulense aguantó los ataques y al final tuvo más fuerzas que el 'Lince de Marbella', por lo que alzó los brazos en meta con un tiempo de 2h.11.03, a una media de 31.12 km/hora.

En el primer grupo perseguidor entraron Amador, Luisle y el líder Fran Herrero, a 1.18 minutos, éste último feliz por retener el maillot rojo y por el triunfo de su amigo, compañero y entrenador.

"Tengo instinto de corredor de carretera y he podido resolver una escapada junto a Maté, a quien no e puedo enseñar nada en materia de fugas. Cuando nos quedamos solos nos entendimos bien y por eso hemos podido disputar. La victoria se la merecía tanto él como yo", dijo en meta el abulense, ganador de la última etapa de 2024.

Fran Herrero, ante la etapa reina

El segoviano Fran Herrero (Blyz) logró mantener el maillot rojo tras una dura pugna con los favoritos Luis León Sánchez y el costarricense Andrey Amador. Un día más de líder antes de afrontar la etapa reina de montaña, decisiva para la general.

Herrero tendrá que defender en la montaña una ventaja de 14 segundos sobre Luisle y de 29 respecto a Amador. "Vamos a ver qué pasa mañana en esa etapa de montaña, con una subida que va a marcar la general de la carrera. Intentaré estar ahí, no quedarme descolgado, seguir luchando hasta el último día. Soy muy cabezón y quiero estar en la pelea mientras pueda", dijo Herrero.

Pilar Fernández imbatible en mujeres

Nueva exhibición de la madrileña Pilar Fernández, segunda victoria consecutiva y más líder con el maillot azul ante su rival directa, Annabel Fisher. "Me he sentido bien, ha sido mi primer día de calor porque todo el año me ha estado lloviendo en todas las carreras. He ido regulando y ha salido todo bien. He sacado unos minutillos que al final pueden ser de oro", señaló la líder.

La tercera etapa entre Ait Ben Said y Tazlarte, de 90 km y 1.350 metros de altitud, será la única de montaña de esta edición, con un tramo cronometrado que bonificará con un minuto al más rápido y la más rápida.