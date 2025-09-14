Perico Delgado se queda a gusto: "La culpa es del gobierno español"

No ha sido un buen día para el ciclismo. La última etapa de La Vuelta a España ha sido cancelada tras los disturbios vividos en las calles céntricas de Madrid. Pedro 'Perico' Delgado ha sido realmente crítico con lo sucedido en la retransmisión de RTVE, pero lo ha sido más aún en unas declaraciones posteriores a 'okdiario.com', donde ha señalado al que, a su parecer, es el responsable de lo sucedido: "Habla al gobierno español, que es el que tiene la culpa".

La actual 'pareja de baile' de Carlos de Andrés en las retransmisiones ha sido muy duro al analizar lo ocurrido en la última jornada. "Esto es una desgracia muy grande para el deporte español y para el país", ha manifestado y ha seguido: "Es algo lamentable, claro que daña la imagen de la Vuelta y daña la imagen de España".

Delgado: "Así no va a acabar nunca la guerra de Gaza"

Delgado ha tenido para todos y evidentemente no se ha olvidado de los manifestantes. "Que no finalice la Vuelta a España, los manifestantes lo verán como un momento de orgullo, pero ese orgullo será bueno si mañana mismo se acaba la guerra o no matan a más gazatíes", ha expresado, antes de lanzar un mensaje final durísimo: "Al final han provocado violencia contra violencia y han demostrado que así no va a acabar nunca la Guerra de Gaza".