Perico Delgado: "Miguel Induráin es y fue un señor y un caballero, y Alberto Contador, un gran campeón. Comparto su filosofía de ganar y dejar ganar"

Perico Delgado volvió a hablar de ciclismo, pero también sobre el lado más personal de una carrera marcada por las grandes victorias, los momentos complicados y una gran popularidad entre los aficionados a este deporte.

El ex ciclista, ganador del Tour de Francia de 1988, fue el protagonista de una entrevista en 'Plano General', el programa de RTVE presentado por Jenaro Castro, coincidiendo con las etapas finales de la Vuelta a España 2023. Unas palabras que nunca han perdido vigencia, incluso tres años después.

En esta conversación, Delgado no dudó en dedicar palabras de reconocimiento a dos de los grandes nombres del ciclismo español. Sobre Miguel Induráin, cinco veces ganador del Tour de Francia, fue contundente: "es y fue un señor y un caballero". Y también tuvo elogios para Alberto Contador: "es un gran campeón".

La relación entre Delgado e Induráin forma parte de una de las épocas más recordadas del ciclismo español. El segoviano, además, explicó que comparte con el navarro una misma filosofía deportiva: "ganar y dejar ganar". Una forma de entender la competición que, en su opinión, va mucho más allá del resultado.

Perico Delgado, exciclista y comentarista de TVE / EFE

Perico Delgado reivindica enseñar a ganar, pero también a perder

El ex ciclista también puso el foco en las nuevas generaciones y en la forma en la que se educa a los jóvenes deportistas. Para Delgado, no basta con enseñarles a competir y buscar la victoria. También tienen que aprender a gestionar las derrotas.

"Tenemos que enseñar a los jóvenes a ganar y mirarse en el espejo de Nadal o Alcaraz, pero también tienen que aprender a perder", afirmó en esta entrevista. Una reflexión que conecta el ciclismo con otros grandes deportes españoles y lo importante que es afrontar tanto el éxito como el fracaso.

Perico Delgado hizo historia ganando el Tour de 1988 / Archivo

Delgado se considera una persona "rebelde, carismática y cabezona" y señaló que esa rebeldía es, al mismo tiempo, su mejor cualidad y peor defecto.

En la entrevista también recordó a Federico Martín Bahamontes, otra de las grandes figuras del ciclismo español, fallecido recientemente en aquel momento (recordamos que estas palabras son de 2023). Delgado habló de él y sobre algunos de sus episodios más recordados en el libro 'La soledad de Perico', muy recomendable si eres fan de este deporte.