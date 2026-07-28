Perico Delgado, leyenda del ciclismo (66 años): "A los españoles nos negaban la comida, realmente se te revolvían las tripas"

Pedro Delgado (Segovia, 1960), más conocido como Perico Delgado, es una de las voces con más autoridad del ciclismo español. El corredor segoviano cuenta con una de las mayores carreras de la historia de nuestro país, siendo ganador del Tour de Francia en 1988 y doble vencedor de la Vuelta España en 1985 y 1989.

Tras su retirada, el exciclista ha desarrollado una nueva trayectoria en los medios de comunicación. Actualmente, Perico Delgado es comentarista en RTVE y suma 26 años como narrador del Tour de Francia junto al periodista Carlos de Andrés. Por este motivo, el escalador acostumbra a compartir su experiencia con los seguidores de este deporte.

En este contexto, Perico Delgado ha compartido un difícil episodio durante una de sus carreras en territorio francés. Así lo explica en una entrevista recogida por 'Diario de Triatlón', donde señala que "nosotros siempre que íbamos a competir a Francia lo hacíamos con un gran complejo de inferioridad".

Perico Delgado, en la salida del prólogo del Tour de 1989 en Luxemburgo / ARCHIVO

Según recuerda la leyenda del ciclismo, era "muy difícil que nos viésemos como triunfadores, algo que empezó a pasar en 1983". A este respecto, el excorredor segoviano hace referencia al segundo puesto de Ángel Arroyo en el Tour de Francia de 1983, por detrás del francés Laurent Fignon, un hito histórico para el ciclismo español.

Antes de aquello, la situación no era agradable para los ciclistas españoles. "En Francia no nos daban un buen trato", aseguró Perico. De hecho, el segoviano recuerda el desagradable comentario que recibió en una carrera amateur en la zona de Pau, en el sur de Francia: "Primero, cuando llegamos nos dijeron 'África empieza de los Pirineos para abajo'".

Perico Delgado, exciclista y comentarista de TVE / EFE

Seguidamente, el campeón del Tour de Francia detalla cómo continuaron las faltas de respeto. "Estábamos esperando a que diesen de comer y veíamos que no nos la daban pero que a los tres equipos franceses si les servían y les daban la comida", a lo que añadió que "solo nos decían que ya nos servirían, pero al final nos quedamos alucinados, ya que se negaron a darnos de comer".

El escalador explica al citado medio que la vivencia fue "mi primer gran recuerdo desagradable con la sensación que a los ciclistas españoles en Francia se les trataba mal y realmente te revolvían las tripas". Hoy en día, hasta siete ciclistas españoles han conseguido ganar la ronda gala (Federico Marín Bahamontes, Luis Ocaña, Perico Delgado, Miguel Indurain, Óscar Pereiro, Carlos Sastre y Alberto Contador). En total, España suma 12 victorias absolutas en el Tour de Francia.