Perico Delgado estalla en directo en RTVE por las protestas en La Vuelta: "Es un problema político, no deportivo"

La Vuelta a España sigue viéndose marcada por las protestas propalestinas durante las diferentes etapas de la competición. Los momentos de tensión han sido recurrentes e incluso se obligó a detener una de las pruebas a ocho kilómetros de la meta prevista en Mos, Pontevedra. Con el fin de garantizar la seguridad, la organización tomó los tiempos de los corredores de forma anticipada y declaró como vencedor a Egan Bernal.

La decisión desencadenó opiniones controvertidas, las cuales quedaron plasmadas en la retransmisión de RTVE. Pedro 'Perico' Delgado, comentarista de la cadena española y ganador del Tour de Francia en 1988, manifestó su malestar durante la narración de la etapa junto a Carlos de Andrés.

El mensaje de Pedro

'Perico' se mostró contundente sobre la decisión de la organización: "Este es un problema político, no deportivo. La Vuelta no puede resolverlo" las palabras del exciclista fueron recogidas por 'Marca'. El mensaje de Delgado recorrió hacia las redes sociales y acabó generando opiniones controvertidas.

Manifestaciones planificadas

El comentarista afirmó que los manifestantes buscaban la 'notoriedad' y a su parecer las interrupciones producidas en la competición estaban cuidadosamente planificadas y no surgían de manera espontánea. "Qué gran negocio el que haya vendido las banderas" añadió. Sin duda, la organización de La Vuelta atraviesa una de las ediciones más complejas y las etapas siguen marcadas por la tensión y la incertidumbre.