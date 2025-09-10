Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Perico Delgado estalla en directo en RTVE por las protestas en La Vuelta: "Es un problema político, no deportivo"

El exciclista se mostró en contra de las manifestaciones que se estaban produciendo durante las etapas de La Vuelta en la retransmisión de RTVE

Pedro Delgado, en la llegada de la Vuelta de este año.

Pedro Delgado, en la llegada de la Vuelta de este año. / Sergi López-Egea

Irene Lao Puertas

La Vuelta a España sigue viéndose marcada por las protestas propalestinas durante las diferentes etapas de la competición. Los momentos de tensión han sido recurrentes e incluso se obligó a detener una de las pruebas a ocho kilómetros de la meta prevista en Mos, Pontevedra. Con el fin de garantizar la seguridad, la organización tomó los tiempos de los corredores de forma anticipada y declaró como vencedor a Egan Bernal.

La decisión desencadenó opiniones controvertidas, las cuales quedaron plasmadas en la retransmisión de RTVE. Pedro 'Perico' Delgado, comentarista de la cadena española y ganador del Tour de Francia en 1988, manifestó su malestar durante la narración de la etapa junto a Carlos de Andrés.

El mensaje de Pedro

'Perico' se mostró contundente sobre la decisión de la organización: "Este es un problema político, no deportivo. La Vuelta no puede resolverlo" las palabras del exciclista fueron recogidas por 'Marca'. El mensaje de Delgado recorrió hacia las redes sociales y acabó generando opiniones controvertidas.

Manifestaciones planificadas

El comentarista afirmó que los manifestantes buscaban la 'notoriedad' y a su parecer las interrupciones producidas en la competición estaban cuidadosamente planificadas y no surgían de manera espontánea. "Qué gran negocio el que haya vendido las banderas" añadió. Sin duda, la organización de La Vuelta atraviesa una de las ediciones más complejas y las etapas siguen marcadas por la tensión y la incertidumbre.

