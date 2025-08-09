Perico Delgado elogia la carrera de Contador y Pogacar: "Mantienen el alma de corredor"

La carrera de Perico Delgado (Segovia, 1960) está considerada como una de las mejores en toda la historia del ciclismo español. El corredor segoviano, ganador del Tour de Francia (1988) y doble campeón de la Vuelta a España (1985 y 1989), es recordado por los aficionados como un ciclista de raza.

Después de retirarse, Perico se adentró al mundo de la comunicación a través de la radio y la televisión. En la actualidad, el exciclista es comentarista de ciclismo en RTVE y lleva 25 años narrando el Tour de Francia, acompañado del periodista Carlos de Andrés.

Por este motivo, es habitual que el escalador comparta su opinión sobre el ciclismo actual. Durante una entrevista con 'elDiario.es', Delgado expresó que los ciclistas actuales están mejor preparados, pero no cuentan con la misma "alma de corredor" que en su época.

"El ciclista de ahora tiene demasiada gente encima que le aporta mucha información. Piensa demasiado en la ciencia, en los watios, en la cadencia, y no en que corre porque le gusta el ciclismo", comenzó diciendo. "Por eso creo que ahora el profesional está mucho mejor preparado, pero ha perdido esa alma de corredor", explicó el segoviano.

No obstante, Perico Delgado destaca dos excepciones generacionales. Antes de retirarse, Alberto Contador, y en la actualidad, Tadej Pogacar. En ambos casos, los aficionados valoran el estilo de ambos ciclistas y agradecen su actitud sobre la bicicleta.

"Hay algunos que mantienen el alma de corredor. Caso de Contador en su día y hoy Pogacar. Hombres que utilizan o han utilizado como simple 'herramienta' toda esa información de la que hablábamos, pero que luego actúan con total libertad", apuntó al citado medio.

Desde su retirada, el ciclismo ha evolucionado en todos los aspectos. La nutrición, la tecnología y los propios entrenamientos, han convertido a los ciclistas actuales en mejores deportistas. Según Perico, este desarrollo también tiene una parte negativa.

"¿Qué si el ciclismo ahora ha perdido alma? Creo que el ciclista profesional bueno de ahora mismo tiene demasiados consejeros que le calientan los oídos. Está el director deportivo, el entrenador, el dietista, el médico...", sentenciaba el exciclista segoviano.