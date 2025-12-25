Perico Delgado se defiende tras su polémica con las protestas propalestinas: "Me siento manipulado"

El exciclista segoviano Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia de 1988, ha apelado este jueves al "sosiego" y al paso del tiempo para analizar la polémica generada por sus comentarios críticos en TVE sobre las protestas propalestinas que condicionaron la pasada edición de la Vuelta Ciclista a España, en contra de la presencia de un equipo israelí.

“Yo estoy tranquilo. Lo que sucede es que vivimos en una sociedad en la que buscamos confrontaciones donde no las hay. Me siento manipulado y creo que la gente también se tiene que sentir manipulada. Hay que tener un puntito de paz, de sosiego y creo que eso el tiempo afortunadamente nos lo da”, señaló Delgado en declaraciones a los periodistas en Segovia, donde ha participado en la tradicional Carrera del Pavo de bicis sin cadena.

Sobre el panorama ciclista profesional actual, Delgado ha indicado que es un momento marcado por la superioridad de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, y sobre el recorrido de la Vuelta a España, recientemente presentado, ha aplaudido el trazado.

Perico Delgado durante la presentación de una marcha cicloturista / El Periódico de Aragón

Delgado ha pronosticado que el duelo entre Pogacar y Vingegaard volverá a centrar la atención en 2025. “En este ciclismo de competición, hay un monstruo que es Pogacar, y luego otro, Vingegaard, que está un paso por debajo. Pero es que luego el resto están como dos y tres pasos atrás”, afirmó.

En su opinión, ambos corredores “volverán a centrar la atención de cara a las grandes vueltas”, aunque apuntó que en las clásicas el escenario cambia y aparecen más aspirantes, alabando que “el ciclismo actual resulta espectacular porque Pogacar y Vingegaard son corredores cuyos equipos atacan desde lejos. Hace que la carrera esté muy viva no en el último kilómetro, sino en las dos últimas horas”.

Delgado se refirió también al trazado de la próxima Vuelta a España, que consideró coherente con la identidad de la ronda. “Tiene un recorrido que a mí me gusta, creo que es el sello de identidad de la Vuelta a España, con etapas nerviosas y muchos finales en alto”, explicó. Mencionó como ejemplos la llegada a Aitana, en Alicante, y especialmente la última etapa en Granada, que consideró "espectacular".

Subrayó, además, su dureza acumulada: “Para los que les gustan los números, en cuanto a metros de desnivel positivo, que eso significa la montaña, tiene más que el Giro y el Tour de Francia del año que viene, así que podemos decir que es la vuelta más dura de las tres grandes que se van a disputar en 2026”.