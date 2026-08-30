Perico Delgado (66 años): "Mi padre lo que quería es que siguiera estudiando Enfermería. Afortunadamente, se equivocó y él mismo acabó encantado de que no le hiciera caso"

España ha sido cuna de numerosos ciclistas profesionales que han ayudado a engrandecer el legado de la disciplina deportiva, y entre tales debemos incluir, innegablemente, a Pedro "Perico" Delgado.

El exciclista español fue profesional entre 1982 y 1994, período durante el que ganó un Tour de Francia y dos Vueltas a España, pero de joven su padre le decía que estudiase porque "de la bici no vas a vivir", incentivándolo a que se dedicase a la academia.

"Mi padre lo que quería es que siguiera estudiando Enfermería. Afortunadamente, se equivocó y él mismo acabó encantado de que no le hiciera caso", rememoró Delgado, quien hoy cuenta con 66 años a pesar de verse mucho más joven.

Pedro Delgado, el libro y la bici con la que ganó el Tour de 1988. / PEDRO DELGADO

Durante su niñez, era un joven que se enfermaba con regularidad e, incluso, llegó a sufrir de hepatitis a los 12 años, postrándolo en la cama durante meses. Sin embargo, se recuperó y comenzó a practicar numerosos deportes, incluyendo "baloncesto, fútbol, carreras a pie, frontenis...".

Aun así, el ciclismo sería la vocación que su corazón, mente y cuerpo últimamente terminarían escogiendo, lo que le llevaría a ganar el Tour de Francia seis años después de su debut profesional, acabando además con una sequía de 15 años para España, pues no lo ganaban desde el mítico Luis Ocaña.

Los años transcurrieron y "Perico" se retiró, pasando a perseguir una carrera en la televisión que le conduciría a ser comentarista en TVE, locutor en un documental en Movistar+ y, más recientemente, participante en MasterChef Celebrity.

Pedro Delgado celebra las Bodas de Plata de su Marcha Cicloturista Internacional / Archivo

Aunque fue eliminado en el quinto programa, el exciclista enfrentó el desafío tal y como se medía contra los duros ascensos de sus carreras a dos ruedas, aunque no fue su primer contacto con la cocina, pues ya se adentró en ella cuando compartía equipo con Miguel Induráin.

"Miguel debía controlar su peso. Y figúrate, llega al hotel después de la etapa y me encuentra allí, atiborrándome con un bocadillo, una cerveza, unos pastelillos y tal vez suelto un eructo después. Mientras él solo toma un poco de muesli. Y, para colmo, le digo en broma que estoy muerto de hambre", confesó en el libro "Induráin, la historia definitiva del mejor corredor del Tour de Francia".

Por otra parte, en lo que a su vida personal se refiere, Delgado se casó en 1992 a los 34 años con Ludy Blanco, de 28, con quien tiene tres hijos y junto a los que vive a caballo entre Segovia, Madrid y el sur de Francia.

"Tengo unos hijos muy artistas. Pedro, que le gusta el cine, y a Pablo le gusta mucho el dibujo y el diseño. Quizá Álvaro sea el que más se parezca a mí, le gusta mucho el deporte. Como padre estoy feliz de que a mis hijos les apasionen las cosas; otra cosa es que luego puedan vivir de ello o no. Y yo como padre siempre estoy ahí. Si tengo que cortar un trozo de madera, yo lo corto. Y si tengo que estar de taxista, lo estoy. Lo que ellos quieran. Para mí es un placer estar y apoyar a mis hijos", describió.

Miguel Indurain y Perico Delgado / pedrodelgado.com

Asimismo, y a pesar de no ser un hombre de polémicas, "Perico" se vio involucrado en una polémica con José María García a partir de la Vuelta a España de 1988, en la que decidió no participar para prepararse más adecuadamente para el Tour de Francia de ese año.

"García no entendió aquella decisión y me empezó a poner a caldo, que si era un antiespañol, que cómo podía no correr la Vuelta a España... Empezaron a lloverme críticas". Más tarde, cuando cambió la bici por los micrófonos de comentarista, García le quiso en la COPE pero él prefirió la SER y a José Ramón de la Morena, y eso no le sentó nada bien al veterano periodista: "Me empezó a sacudir sin piedad, a mí, a mi padre, a mi novia...", confesó a Jordi Évole en 'Salvados'.

Finalmente, su relación con las posturas de índole política ha sido más bien conservadora, aunque sí llegó a criticar al Gobierno durante la cuarentena por las restricciones que impusieron a los ciclistas.

Noticias relacionadas

"¡Grande el ministro Illa! Con esos horarios y dentro del municipio es imposible practicar ciclismo. Es una invitación a salir todos a la vez, juntarnos continuamente y, además, con poca visibilidad. ¿Tal vez es para dar más trabajo a nuestros saturados hospitales?", declaró en redes sociales, siendo una de las últimas instancias en las que se le vio tan vívido sobre una situación del estilo.