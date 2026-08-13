Pericas triunfa en la etapa y se suma a la lucha por la Volta a Portugal

El español Adrià Pericas, del UAE Team Emirates, triunfó este jueves en la séptima etapa de la Volta a Portugal y se sumó a la lucha por la conquista de esta competición. Durante gran parte del día, el catalán de 20 años estuvo en el grupo de escapada junto al maillot amarillo Alexis Guerin y el ruso Artem Nych (ambos del Anicolor/Campicarn), y superó a los dos primeros de la clasificación general cerca de la meta para terminar con un tiempo de tres horas, 48 minutos y 32 segundos.

Esta séptima etapa comprendió 153 kilómetros entre las villas de Vieira do Minho y Termas do Gerês, e incluso llegó a entrar en territorio español, algo que no había ocurrido en esta prueba desde 1995.

Paso importante en la general

Adrià Pericas está siendo una de las revelaciones de esta 87ª Volta a Portugal y, además de liderar la categoría de la juventud, ha ascendido al tercer puesto de la general, a 1 minuto y 57 segundos del líder Alexis Guerin. Nych -el ganador de las dos últimas ediciones de la Volta- y Guerin quedaron segundo y tercero en esta etapa, con el mismo tiempo que Pericas, por lo que el francés sigue con el maillot amarillo y con la misma ventaja de 0:47 en la general sobre su compañero de equipo.

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Entre los diez primeros del día también se situaron los españoles Jokin Murguialday (Euskaltel-Euskadi) y David Domínguez (Feira dos Sofás-Boavista), sexto y séptimo, respectivamente. Los corredores seguirán junto a la frontera con España en la octava etapa de la Volta a Portugal, compuesta por un recorrido de 166,8 kilómetros entre Melgaço y Fafe, donde la meta se situará al final de una subida.