Pedro Delgado (66 años) recuerda su reencuentro con el ciclista Robert Millar tras su transición: "Estuvimos cenando juntos y no la reconocía"

En Lennoxtown, un pequeño pueblo escocés, un mural mantiene vivo el recuerdo de Robert Millar, el escalador que brilló en los años ochenta con el maillot de la montaña del Tour de Francia.

La imagen fija al corredor que fue, aunque quien vive hoy bajo otro nombre y otra identidad es Philippa York, autora junto al periodista David Walsh del libro La escapada: el Tour, el ciclista y yo, publicado el pasado abril. La obra recorre el Tour de Francia de 2020 desde dentro de un coche, con Walsh al volante y York como acompañante, dejando que la convivencia diaria construya el relato.

Delgado revisita una rivalidad histórica

La semana pasada, Pedro Delgado acudió al canal de YouTube de la periodista Laura Meseguer para comentar el libro y compartir recuerdos de su relación profesional con Millar.

Perico Delgado posando con Philippa York / Archivo

Ambos coincidieron durante años en el pelotón, dos escaladores que competían por los mismos puertos y las mismas grandes vueltas. Millar fue segundo en la Vuelta a España de 1985, cuarto en el Tour de 1984, donde ganó la montaña, y segundo en el Giro de 1987, consolidándose como uno de los mejores escaladores de su generación.

Delgado recordó que, pese a la rivalidad, Millar mantenía una distancia natural: "Era un escocés llegado a Francia que no encajaba allí. Entendía que era introvertido y ya está", explicó. Aquella reserva, asumida como parte de la presión competitiva, nunca le llamó especialmente la atención.

El reencuentro que lo cambió todo

Años después de la retirada de ambos, Delgado volvió a encontrarse con quien había sido su rival. Sabía de la transición de género, pero lo que le impactó fue la transformación personal: "Luego me encontré a otra persona, no porque fuese mujer, que eso ya lo sabía, sino por su carácter", afirmó. La lectura del libro terminó de aclarar lo que aquella cena había insinuado: "Estuvimos cenando juntos y no la reconocía".

Perico Delgado con Robert Millar / Archivo

Delgado explicó que muchos deportistas se vuelven más accesibles tras abandonar la competición, liberados de la presión constante. Pero en el caso de York, la apertura tenía otra raíz: "Vino la liberación por sentirse feliz consigo misma", señaló.

Un libro que aborda identidad, dopaje y ciclismo

Según la editorial Libros de ruta, la obra profundiza en las exigencias psicológicas del deporte de élite, las sombras del dopaje y la transición de género de Philippa York más allá de los cuarenta años. Todo ello construido a partir de la convivencia entre York y Walsh durante el Tour de 2020.

La conversación entre Delgado y Meseguer también derivó hacia anécdotas del ciclismo de los ochenta y noventa y hacia la actualidad del deporte, donde el exciclista mostró una postura crítica con la UCI por la sanción impuesta a Julien Bernard.