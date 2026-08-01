Paula Ostiz (Movistar Team) debuta en el Tour de Francia: "Es un sueño que siempre he tenido, pero nunca me imaginaba que fuera tan temprano"

En las últimas semanas, el mundo entero vio el debut en el Tour de Francia de Paul Seixas, la gran promesa francesa y el mayor diamante del ciclismo para los próximos años. En el deporte, donde la precocidad cada vez es mayor, el ciclismo no está siendo la excepción.

Este sábado, Paula Ostiz (Pamplona, 2007) vive su debut en el Tour de Francia femenino, su primera gran vuelta, en su primera temporada entera con el Movistar Team. La mayor perla del ciclismo femenino español, vigente campeona Mundial júnior en ruta, reconoce a SPORT, desde Lausanne (Suiza), que todavía no esperaba esta oportunidad, pero lo afronta "con mucha ilusión".

Sensaciones antes de debutar en tu primera gran vuelta. ¿Cómo se encuentra?

Me encuentro muy bien, muy tranquila y sobre todo con ganas de empezar y aportar al equipo mi máximo rendimiento y sobre todo disfrutar de esta experiencia que es muy grande.

¿Es un sueño correr el Tour de Francia?

Es un sueño que siempre he tenido, pero nunca me imaginaba que fuera tan temprano, pero bueno, estoy con mucha ilusión y sobre todo con las ganas de aprender.

¿Llega al Tour en su mejor estado de forma de la temporada?

De lo que llevamos de año, te diría que sí.

¿Y cuándo le comunicaron que estaba en la alineación del Tour de Francia? ¿Se lo esperaba?

Me lo comunicaron hace tres semanas, poquito antes de irme a las carreras de Francia. Fue una sorpresa bastante grande. Sobre todo, afronto este Tour con mucha ilusión, que correr esto es único.

¿Sabe qué rol va a asumir? ¿Qué le ha pedido el equipo?

Por ahora no sabemos, pero me imagino que ayudar a Marlen (Reusser) en todo lo posible y que ella consiga un buen resultado, sobre todo.

Me imagino que ayudar a Marlen (Reusser) en todo lo posible y que ella consiga un buen resultado

El equipo tiene mucha confianza depositada en usted. Puede ser un buen test vivir una primera experiencia en una vuelta de la magnitud del Tour, coger esta experiencia e ir madurando. ¿Cómo lo ve?

El equipo me transmite mucha tranquilidad y no me suele ni meter presión. Es un Tour que vengo a aprender porque al final es mi primera grande, esto es otro mundo y voy a ver cómo lo afronta también el equipo y aportar lo mejor de mí.

¿Tiene alguna etapa marcada en rojo o alguna que haya podido ir a ver?

No, la verdad es que no, al final yo aquí vengo a ayudar a Marlen. La única etapa que he visto es el Mont Ventoux, el final, porque fui ahí de vacaciones, a disfrutar de los Alpes y de los Pirineos que estuve viéndolos, pero en ningún momento me imaginaba que iba a hacer el Tour, así que ya conozco cómo es el Mont Ventoux. Es una subida bastante larga, de mucho tiempo y, sobre todo, es muy dura y habrá que saber gestionar bien los esfuerzos.

El Mont Ventoux es una subida mítica en la prueba masculina, pero en el femenino es la primera vez que se va a subir. ¿Qué le parece que tanto en la Vuelta, como en el Giro como en el Tour, se vayan integrando estas míticas ascensiones en la prueba femenina?

Yo creo que es algo bueno, porque se demuestra que las chicas podemos subir un puerto de esa categoría y, sobre todo, que se va igualando con el masculino, no de días, pero sí que ya se va viendo que van metiendo puertos largos y yo creo que es algo bueno.

Se demuestra que las chicas podemos subir un puerto de esa categoría y, sobre todo, que se va igualando con el masculino

Va al Tour a trabajar para Marlen Reusser. ¿Cómo ve a su compañera para la general?

Yo creo que todos, tanto yo como el equipo, la vemos muy bien y también hay una crono de por medio que la puede hacer muy bien, así que iremos a ayudarla, a arroparla lo máximo posible y, sobre todo, que consiga el mejor resultado posible.

¿Cómo ve las opciones del equipo en el resto de etapas? Liane Lippert o Sara Martín en etapas de media montaña, por ejemplo, o Liane junto a Arlenis Sierra en los finales al sprint.

Aún no lo sabemos, pero yo creo que para Liane igual hay alguna etapa, pero no sabría decirte al 100%.

Empezó la temporada muy pronto en Australia, pero luego estuvo parada tres meses y medio sin competir por una tendinitis. ¿Cómo gestionó esos momentos de sufrimiento y de incertidumbre con esa lesión inesperada?

Tienes que gestionarlo con tranquilidad, me ha pasado, pero me he podido recuperar bien, el equipo me ha ayudado bien, tanto en osteopatía como en fisio, y eso sobre todo es de agradecer. Ahora ya me encuentro bien, me encuentro al 100% de salud y de piernas, así que eso es lo más importante.

Ya me encuentro bien, me encuentro al 100% de salud y de piernas, así que eso es lo más importante

Desde que ha vuelto a ido de menos a más. El último día de la Volta a Catalunya se metió en la fuga y luego en los Nacionales estuvo todo el día delante, cerca de ganar en el sprint final a Mireia Benito. ¿Cómo se ha sentido en estas últimas semanas?

Sí, veo que cada vez voy a más. Siento bien mis piernas, así que yo creo que cuando tienes las piernas bien y tienes salud, hay buen rendimiento.

Paula Ostiz, con el jersey arcoíris, en Ruanda. / MOVISTAR TEAM

¿Cuáles pueden ser los objetivos tras el Tour, para el tramo final de temporada? ¿Sabe por dónde va a ir su calendario?

Aún no sé qué haré después del Tour, porque es mi primera grande y no sé cómo voy a reaccionar a nueve días de mucho esfuerzo, así que veré cómo seré capaz de recuperar y, una vez ya recuperada, veremos cómo estoy. En función de eso, pondremos unas carreras u otras, pero mi gran objetivo será correr el Mundial.

Mi gran objetivo será correr el Mundial

El año pasado se proclamó Campeona del Mundo en la prueba de ruta júnior. Este año, en los Mundiales de Canadá, ¿cuál será su objetivo?

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Mi objetivo es el Mundial de Ruta, así que lo voy a hacer lo mejor que pueda para llegar al 100% y claro que mi objetivo es ganar, pero hay mucho nivel este año y habrá que ver hasta dónde puedo llegar.