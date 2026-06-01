Paula Blasi, el gran reclamo de la Volta a Catalunya 2026

Paula Blasi, la gran sensación de la temporada ciclista, será el gran reclamo de la Volta Ciclista a Catalunya 2026. La de Esplugues de Llobregat, estrella en ciernes del UAE Team ADQ, ha puesto el foco en la ronda catalana como siguiente escenario para dar continuidad a su gran momento, que le ha llevado a ocupar la segunda posición en el ranking mundial.

La presentación de Blasi como cabeza de cartel de la Volta contrasta con su 'status' de hace apenas unos meses, cuando llegaba a las Ardenas como una simple promesa. La victoria en la Amstel Gold Race, sumada al podio en la Flecha Valona y al muy meritorio quinto puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja, pusieron a la catalana en el mapa, y la exhibición en L'Angliru para encumbrarse como campeona de la Vuelta a España terminaron de certificarle como una de las grandes estrellas dentro del pelotón.

Blasi regresa a la Volta a Catalunya dos años después de su primera y única participación en 2024, dónde corrió con el Massi Baix Ter en su primer año como profesional. Mucho han cambiado las cosas desde entonces, pues aquella ciclista que daba sus primeras pedaladas en la edición inaugural afronta la tercera como firme candidata a la victoria final.

Paula Blasi, en la presentación de la Volta a Catalunya 2026 / Volta Catalunya

El gran obstáculo entre Paula Blasi y la victoria será la legendaria Marianne Vos, ganadora de la primera edición de la Volta a Catalunya. La neerlandesa llega a carreteras catalanas con ganas de quitarse la 'espinita' tras la caída que le dejó fuera de combate en la pasada edición de la Vuelta a España.

Marianne Vos, en una imagen de archivo / EFE

Pero el cartel de lujo de la Volta a Catalunya no se limita a Blasi o Vos, pues un total de 22 equipos tomarán la línea de salida con la voluntad de que sus corredoras se lleven la presente edición e inscriban su nombre en un palmarés de prestigio en el que se encuentran leyendas de la talla de la propia Marianne Vos y Demi Vollering. En esta segunda fila de aspirantes destacan los nombres de la vasca Usoa Ostolaza, cuarta en la última edición de La Vuelta, y la catalana Mireia Benito.

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Sea como fuere, cada vez queda menos para conocer la identidad de la nueva campeona de la Volta. El pistoletazo de salida de la ronda catalana tendrá lugar el viernes 19 de junio en Santa Susanna, punto desde el que el pelotón iniciará su camino hasta la llegada a la Avinguda Maria Cristina, que pondrá el colofón a la carrera el próximo domingo 21.